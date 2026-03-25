Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στην Κάτω Αχαΐα – Τα μηνύματα Φαρμάκη και Αλεξόπουλου

Τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης, αναδεικνύοντας το διαχρονικό μήνυμα της ελευθερίας, απέδωσε από άκρου σε άκρο ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας τιμώντας με λαμπρότητα την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821.

Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων βρέθηκε κι εφέτος η έδρα του Δήμου, η Κάτω Αχαΐα, όπου το πρωί στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού τελέστηκε Πανηγυρική Δοξολογία από τον Αρχιερατικό Επίτροπο Δύμης, π. Απόστολο Δημητρόπουλο, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, Νεκτάριου Φαρμάκη, του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλου, αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων, προέδρων Κοινοτήτων, εκπροσώπων της μαθητιώσας νεολαίας, κομμάτων, των στρατιωτικών Αρχών και των σωμάτων Ασφαλείας.

Ακολούθησε η τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στο Μνημείο Ηρώων της πόλης της Κάτω Αχαΐας και η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τη Διευθύντρια του Γυμνασίου Κάτω Αχαΐας, κα Ουρανία Μητροπούλου. Στη συνέχεια μαθητές απήγγειλαν ποιήματα, ενώ αμέσως μετά έγινε κατάθεση στεφάνων από τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, την πρόεδρο της Δ.Κ. Κάτω Αχαΐας, εκπροσώπους κομμάτων, παραγωγικών φορέων, του Συλλόγου Αγωνιστών Κύπρου 1974, των στρατιωτικών Αρχών, των σωμάτων Ασφαλείας, των αποστράτων, του ΣΕΔΙΠ Δυτικής Αχαΐας, της Ένωσης Γονέων, Πολιτιστικών Συλλόγων και εκπροσώπους των σχολείων της Κάτω Αχαΐας. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Στη συνέχεια μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της Κάτω Αχαΐας παρήλασαν με σεβασμό και υπερηφάνεια κρατώντας ψηλά τη Γαλανόλευκη σημαία μπροστά από την εξέδρα των επισήμων, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κόσμου που κατέκλυσε τους δρόμους, ενώ στο τέλος της παρέλασης ήταν κι εφέτος το όχημα του Σώματος Εθελοντών Διασωστών Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας.

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τις σχολές χορού της Βασιλικής Διακάτου και του Παναγιώτη Τσεκούρα, με τους παραδοσιακά ντυμένους χορευτές να δίνουν ζωντάνια στον εορτασμό, υπενθυμίζοντας τη συνέχεια της ιστορικής μνήμης και με την παράθεση δεξίωσης στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη».

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, Νεκτάριος Φαρμάκης δήλωσε «μεγάλη ημέρα η σημερινή για όλη την Ελλάδα. Μεγαλύτερη όμως, και πιο συμβολική για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Από άκρου σε άκρο της Περιφέρειάς μας γιορτάζουμε την εθνική μας παλιγγενεσία. Έχουμε την τιμή να γιορτάζουμε στην επικράτειά μας και το «α και ω» της Ελληνικής Επανάστασης. Από τα ιερά Καλάβρυτα έως το αδούλωτο Μεσολόγγι είμαστε εδώ, διατρανώνοντας πως θα συνεχίσουμε μαζί με όρκο τιμής την δόξα της θυσίας των προγόνων μας. Χρόνια Πολλά σε όλους».

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος ανέφερε «η 25η Μαρτίου δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά αποτελεί ζωντανή υπενθύμιση της ευθύνης που έχουμε όλοι να διαφυλάττουμε τις αξίες της ελευθερίας, της ενότητας και της δημοκρατίας. Τα παιδιά μας που με τόσο καμάρι κράτησαν και σήμερα ψηλά τη σημαία μας είναι η απόδειξη ότι η ιστορική μνήμη παραμένει ζωντανή όταν συνδέεται με το παρόν και την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας. Χρόνια Πολλά».

Στις κατά τόπους εκδηλώσεις και παρελάσεις η Δημοτική Αρχή εκπροσωπήθηκε, στον Άνω Αλισσό από τον Aναπληρωτή Δημάρχου, Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Πολιτισμού και Εκκλησιαστικών θεμάτων, κ. Ηλία Καμπέρο, στο Λάππα από τον Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, κ. Ιωάννη Θανασούλια, στο Ριόλο από τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Δ, κ. Γιώργο Παναγιωτόπουλο, στα Σαγαίικα από τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο, στο Λιμνοχώρι από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Διοικητικής Στήριξης, Εύρυθμης Λειτουργίας των ΚΕΠ, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων, κ. Κωνσταντίνο Παπανικολάου, στα Λουσικά από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου, στην Καρυά της Δ. Κοινότητας Πετροχωρίου από τον Αντιδήμαρχο Ενέργειας, κ. Γεώργιο Βεσκούκη, στο Μαζαράκι από τoν Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, στη Λακκόπετρα από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, κ. Γεώργιο Καλαντζόπουλο και στο Χαϊκάλι από τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, κ. Αθανάσιο Αθανασόπουλο.

Να σημειωθεί, ότι τον παλμό στις εκδηλώσεις στην Κάτω Αχαΐα έδωσε η τελετάρχης- εκφωνήτρια, Θεώνη Αθανασακοπούλου με τις συγκινητικές της αναφορές στους ήρωες και στα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης.

