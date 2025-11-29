Ο Ερμής έδωσε μάχη, έχει παράπονα, αλλά πήρε βαθμό

Μετά από μια μεγάλη μάχη, η ομάδα βόλεϊ του Ερμή μπορεί να ηττήθηκε εκτός έδρας με 3-2 (26-28, 27-25, 20-25, 25-22, 15-13) σετ από την Γλυφάδα, για την 7η αγωνιστική, όμως πήρε έναν πολύτιμο βαθμό.

Η πατρινή ομάδα που αγωνίστηκε πάλι χωρίς τους τραυματίες Δρακόπουλο-Πιπέρη, θα μπορούσε να είχε πάρει κάτι καλύτερο, καθώς προηγήθηκε δύο φορές, 1-0 και 2-1 σετ, όμως στις λεπτομέρειες δεν είχε αφενός την τύχη με το μέρος της και αφετέρου το «καθαρό» μυαλό απέναντι σε μια Γλυφάδα με έμπειρους παίκτες στο ρόστερ της.

Βεβαια, η ομάδα του Χριστόπουλου έχει παράπονα από την διαιτησία, που τόσο στο 4ο, όσο και στο 50 σετ έδωσε αμφισβητούμενα σφυρίγματα υπερ των γηπεδούχων.

Έχουμε σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία η οποία ειδικά στο 5ο σετ έδωσε ανάποδα σφυρίγματα και αλλοίωσε το αποτέλεσμα» δήλωσε μετά το τέλος, ο τεχνικός του Ερμή, Γιώργος Χριστόπουλος.

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Βατυλιώτης, Εκμετζόγλου, Κανελλόπουλος, Γεωργακόπουλος, Τσιχλιάς, Κούγιας, Λίμπερο ο Καραγιώργος (Μπακούλιας, Ρέππας, Βίτσιος, Τραχάνης).

