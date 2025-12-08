Ο Ερμής “φλερτ” με τον Γιάννη Χασάπη

Η ομάδα βόλεϊ του Ερμή Πατρών «ψάχνεται» για να ενισχυθεί στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και συγκεκριμένα στον χώρο του κέντρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει ήδη επαφή με τον κεντρικό Γιάννη Χασάπη ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία από την κατηγορία, όμως το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος παρότι είχε προτάσεις.

Ήδη, έχει γίνει επαφή ανάμεσα στον παίκτη και τον Ερμή κα μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξουν εξελίξεις με όλα τα σενάρια να είναι ανοιχτά.

