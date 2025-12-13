Ο Ερμής με “όπλο” την υποδοχή καθάρισε τον Ιωνικό

Ο Ερμής με "όπλο" την υποδοχή καθάρισε τον Ιωνικό
13 Δεκ. 2025 22:10
Pelop News

Με όπλο την καλή υποδοχή και την επίθεση , η ομάδα βόλεϊ του Ερμή Πατρών νίκησε εύκολα εντός έδρας με 3-0 (25-15, 25-21, 25-19) σετ τον Ιωνικό για την 29η αγωνιστική της Α2 Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα και σημείωσε την 2η σερί νίκη στο πρωτάθλημα, έφτασε τους 13 βαθμούς και σκαρφάλωσε στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Στα του αγώνα, οι “μπλε” ήταν πολύ καλύτεροι σε όλους τους τομείς, επέβαλαν τον ρυθμό τους και έφτασαν εύκολα στην επικράτηση.

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Δρακόπουλος, Εκμετσόζλου, Τσιχλιάς, Κούγιας, Κανελλόπουλος, Βατυλιώτης, λίμπερο ο Καραγιώργος (Βίτσιος, Μπακούλιας, Παρδαλάκης).

