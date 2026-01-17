O Ερμής με τρομερό μπλοκ έκανε την ανατροπή και νίκησε την Ολυμπιάδα

17 Ιαν. 2026 20:59
Pelop News

Με όπλο την τρομερή άμυνα, αλλά και το πολύ καλό μπλοκ, η ομάδα βόλεϊ του Ερμή Πατρών έκανε την ανατροπή και νίκησε με 3-2 (25-22, 25-23, 14-25, 20-25, 10-15) σετ την Ολυμπιάδα, στο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Α2 Εθνικής.

Ο Ερμής βρέθηκε να χάνει με 2-0 σετ-στο πρώτο σετ βρέθηκε να προηγείται με 15-9, αλλά το έχασε- όμως στη συνέχεια  ανέβασε την απόδοση του και στρίμωξε την Ολυμπιάδα.

Με πολύ καλή άμυνα, το μπλοκ να μοιράζει stop και τους Δρακόπουλο, Γεωργακόπουλο και Βατυλιώτη πήραν εύκολα τα δυο σετ και ισοφάρισαν σε 2-2.

Στο ται-μπρεικ οι «μπλε» προηγήθηκαν με 6-4, 10-6 με την Ολυμπιάδα να μπορεί να αντιδράσει και ετσι ο Ερμής με τον Δρακόπουλο να είναι ο κορυφαίος και να τελειώνει κρίσιμες μπάλες και πήρε το σετ και μαζί δυο πολυτίμους βαθμούς.

H διαιτησία (Κτενάς-Γεωργοπούλου) ήταν πολύ καλή και δεν επηρεάσει το αποτέλεσμα.

