Ο Φωτήλας στις εκδηλώσεις μνήμης στην Πάτρα για τον Ιωάννη Καποδίστρια

Ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας παρέστη στις τιμητικές εκδηλώσεις μνήμης για τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια.

Η δήλωσή του: «Με την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου την πομπή και την κατάθεση στεφάνων στην Πλατεία Καποδιστρίου (Μαρκάτου), αποδώσαμε τον ελάχιστο φόρο τιμής σε έναν ηγέτη που με το όραμα, την αφοσίωση και την ανιδιοτέλειά του έθεσε τα θεμέλια του νεότερου Ελληνικού κράτους.

Η παρακαταθήκη του Καποδίστρια παραμένει ζωντανή και μας εμπνέει να συνεχίσουμε με ευθύνη, πίστη και αποφασιστικότητα τον δρόμο της προόδου και της δικαιοσύνης».



