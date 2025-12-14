Ο Φωτήλας στον αγιασμό του νέου σταθμού του ΚΤΕΛ Αχαϊας ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας παρευρέθηκε σήμερα στον αγιασμό των νέων εγκαταστάσεων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας, στο νέο σύγχρονο και εμβληματικό κτίριό τους.

«Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στη Διοίκηση, στους μετόχους και σε όλους όσους εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του έργου πνοής για την Αχαΐα.

Εύχομαι η λειτουργία του κτηρίου να ενταχθεί αρμονικά στην ζωή της πόλης και του δικτύου μετακινήσεων, διευκολύνοντας τους πολίτες και επισκέπτες μας», τόνισε ο κ. Φωτήλας.

