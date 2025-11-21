Ο Γ. Λαγός και επίσημα στο τεχνικό επιτελείο της Παναχαϊκής

21 Νοέ. 2025 16:07
Ο Γιώργος Λαγός είναι και επίσημα ο συνεργάτης του Σπυρόπουλου στον πάγκο της Παναχαϊκής η οποία  ανακοίνωσε πριν από λίγο την έναρξη συνεργασίας με τον Έλληνα τεχνικό.

Η ανακοίνωση: «Η Παναχαϊκή Γ.Ε. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιώργο Λαγό, ο οποίος εντάσσεται στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας μας!

Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα”!

