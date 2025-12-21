Ο Γ. Βουλγαράκης για το «κόμμα της Καρυστιανού»

Προχωρημένη η άποψη που διατύπωσε για την κ. Καρυστιανού ο πρώην βουλευτής και Υπουργός της ΝΔ

Ο Γ. Βουλγαράκης για το «κόμμα της Καρυστιανού»
21 Δεκ. 2025 19:21
Pelop News

Τη δική του διάσταση στο φαινόμενο Μαρία Καρυστιανού έδωσε με άρθρο του στην εφημερίδα Εστία ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βουλγαράκης και νυν δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Μπακογιάννη:

«…Το φαινόμενο Καρυστιανού επομένως δεν πρέπει να ερμηνεύεται με όρους ψηφοθηρίας, αλλά ως μια κραυγή για θεσμική θωράκιση. Η δημιουργία ενός κόμματος με αυτή την αφορμή ίσως προσφέρει μια πρόσκαιρη διέξοδο στην οργή, αλλά ελλοχεύει ο κίνδυνος της «εργαλειοποίησης» του πόνου.

Η αντοχή των κομμάτων «της στιγμής» είναι ιστορικά περιορισμένη. Ωστόσο, η κληρονομιά που αφήνουν είναι συχνά σημαντικότερη από τα ποσοστά τους: αναγκάζουν το πολιτικό σύστημα να κοιταχτεί στον καθρέφτη. Είτε δημιουργηθεί αυτό το κόμμα είτε όχι, το «ρήγμα των Τεμπών» έχει ήδη αλλάξει τον τρόπο που η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται την πολιτική ευθύνη.

Το στοίχημα για τη δημοκρατία μας δεν είναι να γεννήσει ένα ακόμα θνησιγενές κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά να ενσωματώσει το αίτημα για δικαιοσύνη στους ίδιους τους τους θεσμούς, ώστε να μην χρειάζεται πλέον οι χαροκαμένοι γονείς να μετατρέπονται σε πολιτικούς ηγέτες από ανάγκη».

 

