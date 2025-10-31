Ο Γιάννης Ανδριανός στο 3ο AGROWN 2025: «Ο αγροδιατροφικός κλάδος στη χώρα μας έχει παρόν και μέλλον».

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός απηύθυνε χαιρετισμό μέσω βιντεοσύνδεσης στο 3ο Αγροδιατροφικό Συνέδριο AGROWN 2025 με κεντρικό θέμα «Η επόμενη γενιά του Αγροδιατροφικού Κλάδου», που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο Αγρίνιο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τις εφημερίδες «Πελοπόννησος» και «Συνείδηση».

Ο κ. Ανδριανός, στον χαιρετισμό του συνεχάρη τους διοργανωτές και τόνισε ότι ο αγροδιατροφικός κλάδος έχει παρόν και μέλλον, καθώς στηρίζει την εθνική οικονομία, κρατά ζωντανή την ύπαιθρο και μπορεί με τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις και δράσεις να καταστεί ακόμη πιο βιώσιμος, ανταγωνιστικός και ανθεκτικός στις προκλήσεις της εποχής.

Αναφερόμενος στις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου, ο Υφυπουργός μεταξύ άλλων υπογράμμισε:

Τη μεταρρύθμιση και θεσμική θωράκιση του συστήματος ενισχύσεων που διασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα,

Την πρόκληση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων,

Την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, που επενδύει στον παραγωγό, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα,

Το εμβληματικό πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0» για την άρδευση και τη διαχείριση υδάτων που περιλαμβάνει έργα ύψους άνω των 4 δισ. ευρώ,

Τις δράσεις βραχυχρόνιας εκπαίδευσης και κατάρτισης γεωργών προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, με δωρεάν συμμετοχή για τους παραγωγούς,

Την ενίσχυση των συνεταιρισμών, των μικρών επιχειρήσεων και των αγροτουριστικών δράσεων μέσω των προγραμμάτων LEADER 2023-2027.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Υφυπουργός στη σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία, μέσω της δημιουργίας σύγχρονων αγροτικών κέντρων μάθησης σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και τα πανεπιστήμια της χώρας.

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, ο κ. Ανδριανός επισήμανε ότι:

«Η επόμενη γενιά του αγροδιατροφικού κλάδου προϋποθέτει τη διαρκή εκπαίδευση, τη βιώσιμη χρήση των πόρων, την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων και την ουσιαστική στήριξη των παραγωγών. Μαζί, μπορούμε όχι μόνο να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις, αλλά και να διασφαλίσουμε το μέλλον της δημιουργίας και της ευημερίας που αξίζει στην ελληνική αγροτική παραγωγή».

Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί, παραγωγοί, επιχειρηματίες και φορείς του αγροδιατροφικού τομέα από ολόκληρη τη χώρα, αναδεικνύοντας τις νέες προοπτικές για την ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία.

