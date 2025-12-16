Ο Γιάννης Αβράμης της ΝΕΠ στο 4ο Talents Cup

Οι διακρίσεις της ΝΕΠ συνεχίζονται. Σειρά πήρε η κλήση του Γιάννη Αβράμη στο 4ο Talents Cup που θα πραγματοποιηθεί στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο του Δήμου Αθηναίων το διάστημα 20-21 Δεκεμβρίου. Ο νεαρός αθλητής ανήκει στην κατηγορία των Παίδων Κ16 (γεν. 2010) και είναι ένα από τα πολλά ταλέντα της ΝΕΠ τα οποία τσεκάρει ανά τακτά χρονικά διαστήματα η ΚΟΕ. Ο Αβράμης θα συμμετάσχει στο τουρνουά με το σκουφάκι των South Talents.

