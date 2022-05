O Γιάννης έγινε ένα εντυπωσιακό γκράφιτι στο Μιλγουόκι

Γκράφιτι στο κέντρο του Μιλγουόκι έγινε ο ηγέτης των Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Μετά από πολλές μέρες προετοιμασίας, ο καλλιτέχνης Μαουρίτσιο Ραμίρεζ ολοκλήρωσε το έργο του σε τριώροφο κτίριο που βρίσκεται σε κεντρική λεωφόρο της πόλης, με το αποτέλεσμα να είναι φανταστικό και να απεικονίζει τον «Greek Freak» να φοράει την πράσινη φανέλα των «ελαφιών» με το νούμερο 34!

New Giannis mural is done in downtown Milwaukee 🔥 pic.twitter.com/oCenyZ9TlN

— FIBA (@FIBA) May 11, 2022