Ο Γιάννης Κούστας μετατρέπει το Αθηνών Αρένα σε έδρα της Άννας Βίσση!

Το εμβληματικό ακίνητο «Αθηνών Αρένα» στην οδό Πειραιώς περνά σε νέα ιδιοκτησία, με τον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα να αποκτά το ακίνητο από τον Γιάννη Παπαλέκα, ο οποίος το είχε αγοράσει το 2024 από την PRODEA.

Πρόκειται για μια επενδυτική κίνηση με ξεκάθαρα χαρακτηριστικά real estate και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, χωρίς υπερβολές και χωρίς θόρυβο.

Η απόκτηση του ακινήτου εντάσσεται στη σταθερή στρατηγική του Γιάννη Κούστα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια επενδύει συστηματικά σε ακίνητα υψηλής αξίας, με θεσμικά κριτήρια και καθαρό πλάνο αξιοποίησης.

Παράλληλα, η Δήμητρα Κούστα, σύζυγος του εφοπλιστή, έχει ενώσει τις επιχειρηματικές της δυνάμεις με την Άννα Βίσση μέσω της εταιρείας D&A Productions, μιας αυτόνομης καλλιτεχνικής πρωτοβουλίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή συναυλιών και θεαμάτων. Η εταιρεία έχει ήδη αποδείξει τη δυναμική της, με αποκορύφωμα τις επιτυχημένες συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο το καλοκαίρι.

Η επιλογή της δημοφιλούς καλλιτέχνιδας να αλλάξει χώρο από την επόμενη σεζόν παρουσιάζεται ως καθαρά επαγγελματική απόφαση, ευθυγραμμισμένη με τη φυσική εξέλιξη της καριέρας της και τις δυνατότητες ενός αναβαθμισμένου χώρου.

Το «Αθηνών Αρένα» αποκτά πλέον νέο ρόλο, με προοπτική, επενδύσεις και σαφές επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό πλάνο. Χωρίς παρασκηνιακές συμφωνίες, χωρίς αιφνιδιασμούς και χωρίς ίντριγκες, η επένδυση κινείται σε θεσμικό πλαίσιο και στηρίζεται σε καθαρές συνεργασίες.

Σε μια αγορά όπου συχνά κυριαρχούν τα σενάρια, η πραγματικότητα αποδεικνύεται πιο απλή, σοβαρές επενδύσεις, επαγγελματικές επιλογές και άνθρωποι που γνωρίζουν ακριβώς τι κάνουν.

