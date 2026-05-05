Ο Γιάννης Παναγόπουλος ξανά στο τιμόνι της ΓΣΕΕ – Πώς διαμορφώθηκε η νέα διοίκηση μετά το 39ο Συνέδριο

Με τον Γιάννη Παναγόπουλο να επανεκλέγεται στην προεδρία, η ΓΣΕΕ πέρασε και επίσημα στην επόμενη φάση μετά το 39ο Συνέδριό της. Η νέα διοίκηση συγκροτήθηκε σε σώμα στη σημερινή συνεδρίαση, με την κορυφή της Συνομοσπονδίας να παραμένει αμετάβλητη και το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στα πρόσωπα που αναλαμβάνουν τα βασικά οργανωτικά και εκτελεστικά πόστα.

05 Μάι. 2026 14:26
Pelop News

Ο Γιάννης Παναγόπουλος παραμένει στην προεδρία της ΓΣΕΕ, καθώς αναδείχθηκε εκ νέου πρόεδρος της Συνομοσπονδίας μετά τη συνεδρίαση της νέας διοίκησης, η οποία προέκυψε από τις εκλογές του 39ου Συνεδρίου.

Με τη συγκρότηση του νέου διοικητικού σχήματος σε σώμα, ολοκληρώθηκε και τυπικά η εσωτερική διαδικασία για τη νέα περίοδο στη ΓΣΕΕ, με τον κ. Παναγόπουλο να διατηρεί τη θέση του στην κορυφή της Συνομοσπονδίας και τη νέα διοίκηση να αναλαμβάνει πλέον το επόμενο διάστημα τις βασικές συνδικαλιστικές και οργανωτικές μάχες.

Η σύνθεση της νέας διοίκησης

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αναπληρωτής πρόεδρος της ΓΣΕΕ εξελέγη ο Ευάγγελος Παλλής, ενώ στη θέση του γενικού γραμματέα τοποθετήθηκε ο Αντώνιος Καρράς. Αναπληρωτής γενικός γραμματέας αναδείχθηκε ο Αθανάσιος Δανούσης.

Στο οργανωτικό σκέλος, χρέη γενικού οργανωτικού αναλαμβάνει ο Απόστολος Ραυτόπουλος, με αναπληρωτή τον Ευστάθιο Χαρίτο. Στη θέση του γενικού οικονομικού εξελέγη ο Δημήτριος Ταχματζίδης, ενώ αναπληρωτής γενικός οικονομικού είναι ο Κωνσταντίνος Κουλούρης.

Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή συμπληρώνεται από τα μέλη Δέσποινα Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνα Γκογκάκη, Νικόλαο Μαυροκέφαλο, Γεώργιο Στεφανάκη, Ιωάννη Τασιούλα, Δημήτριο Μπρούσα και Κωνσταντίνο Γενιδούνια.

Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν τις Γραμματείες

Παράλληλα με τη συγκρότηση της διοίκησης, ορίστηκαν και οι επικεφαλής βασικών Γραμματειών της ΓΣΕΕ, που αποτελούν κρίσιμα πεδία παρέμβασης για τη λειτουργία της Συνομοσπονδίας.

Στη Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης τοποθετήθηκε ο Γεώργιος Χριστόπουλος.

Στη Γραμματεία Ισότητας και Ατομικών – Κοινωνικών Δικαιωμάτων εξελέγη η Θεοδώρα Γούλα.

Στη Γραμματεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος αναλαμβάνει ο Ιωάννης Γκουτζαμάνης.

Στη Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία τοποθετήθηκε ο Ανδρέας Στοϊμενίδης.

Το μήνυμα της επανεκλογής

Η επανεκλογή του Γιάννη Παναγόπουλου αποτυπώνει τη συνέχιση της ίδιας ηγετικής γραμμής στη ΓΣΕΕ, σε μια περίοδο κατά την οποία τα εργασιακά, οι συλλογικές συμβάσεις, η πίεση στο εισόδημα και οι συνθήκες απασχόλησης παραμένουν στην πρώτη γραμμή της συνδικαλιστικής ατζέντας.

Το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται στο πώς η νέα διοίκηση θα κινηθεί το επόμενο διάστημα, τόσο απέναντι στην κυβέρνηση όσο και στα ανοιχτά μέτωπα της αγοράς εργασίας, με τη νέα σύνθεση να καλείται να διαχειριστεί ένα πυκνό και απαιτητικό πεδίο παρεμβάσεων.

