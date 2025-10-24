Ο Γιάννης Παπακωνσταντίνου με τον Αντώνη Κουνάβη

Ο πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ. Ο. Ερυμάνθου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Παπακωνσταντίνου, τάσσεται στις εκλογές της ΔΕΕΠ Αχαΐας στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη, θέτοντας εκ νέου υποψηφιότητα για την κομματική θέση που κατέχει.

Γεωτεχνικός – δασοφύλακας στο Δασονομείο Χαλανδρίτσας, που υπάγεται στο Δασαρχείο Πατρών, ο Γιάννης Παπακωνσταντίνου είναι πρόεδρος του Συλλόγου Δασοφυλάκων Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς και αντιπρόσωπος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων.

Υπηρετώντας με πίστη και προσήλωση την παράταξη, ο Γιάννης Παπακωνσταντίνου σε δήλωση του για τη στήριξη του στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνάβη αναφέρει τα εξής:

«Ως ενεργό και υπερήφανο μέλος της Νέας Δημοκρατίας, στηρίζω με απόλυτη πίστη και αποφασιστικότητα τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας.

Ο Αντώνης Κουνάβης είναι ένας γνήσιος αγωνιστής της παράταξης, ένας άνθρωπος που υπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία με ήθος, συνέπεια και πάθος εδώ και χρόνια. Με βαθιά γνώση, πολιτική εμπειρία και καθαρή καρδιά, μπορεί να ενώνει, να εμπνέει και να μάς καθοδηγεί σε κάθε μάχη.

Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας χρειάζεται μια ισχυρή ηγεσία, με πίστη στις αρχές του Κωνσταντίνου Καραμανλή, προσήλωση στο όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και πραγματική επαφή με τη βάση της παράταξης. Όλα αυτά, όπως απέδειξε εμπράκτως, τα ενσαρκώνει ο Αντώνης Κουνάβης.

Στηρίζουμε τον Αντώνη Κουνάβη, για να κρατήσουμε τη Νέα Δημοκρατία δυνατή, ενωμένη, νικηφόρα και στην Αχαΐα, όπου χάρη στην καθοδήγηση του είμαστε πρώτη πολιτική δύναμη!

Με τον Αντώνη μπροστά, η Νέα Δημοκρατία προχωρά!».

