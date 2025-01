Ο Γιώργος Παπανδρέου στην Καλιφόρνια, καλεσμένος ακαδημαϊκών ιδρυμάτων

Προσκεκλημένος κορυφαίων πανεπιστημίων της πολιτείας της Καλιφόρνιας, όπως το UCLA, το Berkeley και το Sacramento State, για να συμμετάσχει σε σειρά συζητήσεων γύρω από κρίσιμα διεθνή ζητήματα, βρίσκεται ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Α. Παπανδρέου.

Ο κ. Παπανδρέου μίλησε σε εκδήλωση στη μνήμη του Γερουσιαστή Nicholas C. Petris (1923-2013), που είχε προσωπική σχέση με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η διοργάνωση, που φιλοξενήθηκε από το Sacramento State University, πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Modern Greek Studies Foundation και του Tsakopoulos Hellenic Foundation.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Παπανδρέου εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τους πολίτες της Καλιφόρνιας για τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημαντική παρακαταθήκη του Γερουσιαστή Petris, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας και της καθολικής πρόσβασης σε αυτήν, κάνοντας μάλιστα αναφορές στις προοδευτικές αξίες που μοιράζονταν ο Petris με τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.

Κατά τη παραμονή του στη Καλιφόρνια ο κ. Παπανδρέου θα επισκεφθεί την περιοχή του Palo Alto, όπου θα συναντηθεί με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Παράλληλα, θα ενημερωθεί για τις εξελίξεις στο μέτωπο της κλιματικής κρίσης, καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές έχουν πλήξει ακόμη και τον αστικό ιστό του Λος Άντζελες. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται και επίσκεψή του σε πληγείσες περιοχές κοντά στο πανεπιστήμιο UCLA, όπου θα φιλοξενηθεί μεταξύ 20 και 23 Ιανουαρίου.

Στις δημόσιες παρεμβάσεις του ο κ. Παπανδρέου πρόκειται να αναφερθεί στη διαχρονική εξέλιξη των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων μετά τη Μεταπολίτευση και το ευρύτερο ζήτημα της κρίσης των δημοκρατικών θεσμών και του ελλείμματος συμμετοχής των πολιτών στη δημόσια σφαίρα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο κ. Παπανδρέου θα μιλήσει στο UCLA την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου, σε εκδήλωση με θέμα «Global Democracy Under Siege: Challenging the Concentration of Power and Restoring Citizens’ Agency» (Η Δημοκρατία υπό Πολιορκία: Προκλήσεις κατά της Συγκέντρωσης Εξουσίας και η Επανενεργοποίηση των Πολιτών) και την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου, θα συμμετάσχει ως Γενικός Εισηγητής του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο Berkeley, όπου είχε διδάξει οικονομικά ο Ανδρέας Παπανδρέου, σε εκδήλωση με θέμα «Global Threats to Democracy» (Παγκόσμιες Απειλές για τη Δημοκρατία).

Η επίσκεψη του κ. Παπανδρέου συμπίπτει με την ορκωμοσία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ, ημέρα που συμπίπτει με την ετήσια μνήμη του Martin Luther King.

