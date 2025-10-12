O “Γολγοθάς” της προετοιμασίας του Παναιγιαλείου-Σήμερα με Πέλοπα

Ενας «Γολγοθάς» ήταν η προετοιμασία της ομάδας του Παναιγιαλείου την εβδομάδα που μας πέρασες ώστε να μπορέσει να ετοιμαστεί για την δύσκολη σημερινή (16.00) που δίνει με αντίπαλο τον πρωτοπόρο Πέλοπα Κιάτου, για την 4η αγωνιστική της Γ΄ Εθνικής.

Η ανακοίνωση της διοίκησης είναι χαρακτηριστική και αναφέρει: «Τη Δευτέρα, το πρόγραμμα περιλάμβανε προπόνηση αποθεραπείας στο γήπεδο της Αβύθου για όσους αγωνίστηκαν, ενώ οι υπόλοιποι ακολούθησαν πρόγραμμα ενδυνάμωσης.

Η Τρίτη ήταν ημέρα ξεκούρασης για το ποδοσφαιρικό τμήμα, καθώς δόθηκε το καθιερωμένο ρεπό προκειμένου οι ποδοσφαιριστές να ανακτήσουν δυνάμεις ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη οι προπονήσεις πραγματοποιήθηκαν ξανά στο γήπεδο της Αβύθου, καθώς —όπως είναι γνωστό— όταν η ομάδα αγωνίζεται εκτός έδρας, δεν προπονείται στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, ώστε να μην επιβαρυνθεί ο αγωνιστικός χώρος.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, η ομάδα προπονήθηκε στο γήπεδο της Ζήριας, το οποίο διαθέτει φυσικό χλοοτάπητα, ώστε οι ποδοσφαιριστές να εξοικειωθούν και πάλι με τις συνθήκες του φυσικού χόρτου. Οι συνεχείς εναλλαγές γηπέδων σίγουρα δεν βοηθούν στη σταθερότητα της ομάδας, ωστόσο όλοι στο ποδοσφαιρικό τμήμα προσαρμόζονται για να συνεχιστεί η προσπάθεια μας.

Το μοναδικό πρόβλημα για τον Φώντα Καζακόπουλο είναι ο τραυματισμός του Αντώνη Κυριαζή, ο οποίος μετά το ματς της Κυριακής ταλαιπωρείται από μια ελαφριά θλάση και ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας.

Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου, με τον Παναγιάλειο να συνεχίζει ενωμένος, αποφασισμένος και δυνατός για το επόμενο εκτός εδρας παιχνίδι στο Κιάτο. Σήμερα, στις τέσσερις το μεσημέρι ο Παναιγιάλειός φιλοξενείται από τον πρωτοπόρο Πέλοπα Κιάτου. Θέλουμε τον κόσμο στο πλευρό μας όπως πάντα άλλωστε για να καταφέρουμε να φτάσουμε στο δεύτερο τρίποντο της σεζόν».

