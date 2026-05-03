Ο Γρ. Αλεξόπουλος σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κώμης

O δήμαρχος Δυτικής Αχαϊας Γρηγόρης Αλεξόπουλος βρέθηκε την Κυριακή ανάμεσα σε γνώριμα πρόσωπα που κρατούν ζωντανή την παράδοση του τόπου μας.

«Στο Πηγάδι με τα Πλατάνια, στα Πλανητερέικα, μαζί με τους αντιδημάρχους, Ηλία Καμπέρο και Γιώργο Βεσκούκη συμμετείχαμε στην 4η Μαγιάτικη Συνάντηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Αγία Παρασκευή», όπου η ομορφιά του τοπίου ζωντάνεψε μέσα από τη μουσική και τη ζεστασιά της παρέας, σε μια αυθεντική εκδήλωση.

Και λίγο αργότερα, στην εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κώμης, μαζί με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου, τους αντιδημάρχους, Ιωάννη Θανασούλια, Κώστα Ταπεινό, Κώστα Κυριακόπουλο, Βασίλη Καρβουνιάρη και Γιώργο Βεσκούκη, τους προέδρους των Δ.Κ. Μιτόπολης, Νίκο Κυριαζή, Φλόκα, Ανδρέα Σταθόπουλο και Μαζαρακίου, Λεωνίδα Νάνο συμμετείχαμε σε ένα παραδοσιακό γλέντι, με κέφι και χορό.

Όμορφες στιγμές δίπλα σε όμορφους και φιλόξενους ανθρώπους».

