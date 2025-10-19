Ο Γρηγόρης Τσίγκας πήγε τις ξένες της ΝΕΠ για νικητήριο σούσι! – Φωτογραφίες

Η νίκη επί του ΝΟΠ πανηγυρίστηκε δεόντως στο στρατόπεδο της γυναικείας ομάδας πόλο της ΝΕΠ. Οι δυο ξένες παίκτριες των «δελφινιών», η Αμερικανίδα Σελέστ Αλμενταρίζ και η Γιαπωνέζα Χικάρου Σιτάρα ήταν, μάλιστα, από τις πρωταγωνίστριες, με αποτέλεσμα ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού του γυναικείου τμήματος πόλο της ΝΕΠ να τους κάνει το τραπέζι. Το μενού, μάλιστα, είχε σούσι, το οποίο απόλαυσαν τα κορίτσια. Με τέτοιες εμφανίσεις, άλλωστε, πώς να μην χαμογελούν όλοι στη ΝΕΠ; Και μάλιστα με τη Σιτάρα Χικάρου να αγωνίζεται με τραυματισμό, κάνοντας ειδικές θεραπείες προκειμένου να παίξει!

Το «παρών» στην ωραία βραδιά έδωσε και η σύζυγος του Γρηγόρη Τσίγκα Γιάννα Κανελλοπούλου (κόρη του γενικού αρχηγού της ΝΕΠ Θόδωρου Κανελλόπουλου) και μέλη της οικογένειας της Σελέστ Αλμενταρίζ.

