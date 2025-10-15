Ο Ήφαιστος Πάτρας ζητά την στήριξη μας

Είναι το μοναδικό σωματείο μπάσκετ με ΑμεΑ στην Πάτρα και συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής και έχοντας μάλιστα πρωταγωνιστικούς στόχους.

Η διοίκηση με ανακοίνωση ζητά την στήριξη όλων μας και να προμηθευτεί κάρτα φιλάθλου για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία όλων των τμημάτων.

Η ανάρτηση: «Όπως κάθε χρόνο ο Ήφαιστος εκδίδει κάρτες φίλου για στήριξη του Σωματείου μας. Θα ήταν τιμή μου και φέτος να με βοηθήσετε, για να βοηθήσω. Να βοηθήσω παίχτες να συμμετέχουν σε αγώνες, να προπονούνται με αξιοπρέπεια. Κάθε κάρτα κοστίζει 10 ευρώ».

Οσοι επιθυμούν μπορυν να επικοινωνήσουν με τα social media του Συλλόγου.

