Ο Κ. Κυρανάκης ξανανοίγει τον φάκελο του τρένου στην Πάτρα – Ζητούμενο η συμφωνία

Η επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη στην Πάτρα επαναφέρει στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο αναπτυξιακό ζήτημα της Δυτικής Ελλάδας: τη σιδηροδρομική σύνδεση της πόλης. Μετά τις ευρωπαϊκές απορρίψεις και το κενό χρηματοδότησης, η Τετάρτη αναμένεται να αποκαλύψει τι μένει πραγματικά «ζωντανό» στο τραπέζι.

24 Νοέ. 2025 14:00
Pelop News

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει ξανά ο φάκελος του τρένου στην Πάτρα, καθώς ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης έρχεται στην πόλη και καλεί τους τοπικούς φορείς σε διάλογο για τη μελλοντική προοπτική του έργου που έχει παγώσει.

Η έλευση του κ. Κυρανάκη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς μετά τη διπλή απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης της υπογειοποίησης της γραμμής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οριστικό κλείσιμο του χρηματοδοτικού μηχανισμού CEF 2, η σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας βρίσκεται -τουλάχιστον προς το παρόν- εκτός ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής ομπρέλας. Η πραγματικότητα αυτή δημιουργεί ασφυκτική πίεση και αβεβαιότητα, καθώς το έργο, στη μορφή της πλήρους υπογειοποίησης μέχρι το λιμάνι, απαιτεί σημαντικούς πόρους που σήμερα δεν είναι διασφαλισμένοι.

Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, η προηγούμενη διοίκηση του ΟΣΕ είχε υιοθετήσει μια εναλλακτική «προσωρινή» λύση: ένα μοντέλο «ελαφρού τρένου», προϋπολογισμού 300-350 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει κανονικοποίηση της γραμμής, κατασκευή νέου επιβατικού σταθμού στον Αγιο Διονύσιο με χώρο στάθμευσης και προοπτική επέκτασης προς το Νότιο Λιμάνι, την Κάτω Αχαΐα, Αίγιο και μελλοντικά προς Πύργο. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί επίσημα, γεγονός που καθιστά την επίσκεψη Κυρανάκη καθοριστική.

Η σύσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Γεωργικής Σχολής με τη συμμετοχή όλων των θεσμικών φορέων της Πάτρας, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η στάση του Δήμου Πατρέων. Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης έχει τονίσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί επιφανειακή διέλευση από τον αστικό ιστό και έχει ζητήσει προσωπική τοποθέτηση από τον πρωθυπουργό για το αν εγκαταλείπεται οριστικά ο σχεδιασμός της υπογειοποίησης που είχε υιοθετήσει η κυβέρνηση.

Σε κάθε περίπτωση, η Τετάρτη αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής για ένα έργο που καθορίζει την ανάπτυξη της Πάτρας. Η πόλη αναμένει επιτέλους να μάθει ποια λύση βρίσκεται στο τραπέζι – και κυρίως, ποια από όλες μπορεί να υλοποιηθεί.

