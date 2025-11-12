Ο καιρός σήμερα 12/11/2025: Νεφώσεις στη Δυτική Ελλάδα, βροχές τοπικά

Ο καιρός σήμερα (12/11/2025) περιλαμβάνει λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα και οι τοπικές βροχές. Κατά τόπους περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά ενώ η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε μικρή πτώση.

Πιο αναλυτικά την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές σε Σποράδες, Εύβοια και πιθανόν σε Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Θεσσαλία και μετά το μεσημέρι σε Κυκλάδες, Κρήτη και πιθανόν Ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 14 βαθμούς), 10 έως 19 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 10 έως 18 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 5 έως 16 βαθμούς), 13 έως 20 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 12 έως 21 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και στο Βόρειο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και βόρεια τμήματα, περιμένουμε την Τετάρτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις περιμένουμε την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσειςτο πρωί.

Μακεδονία & Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχώνστη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στις Σποράδες και την Εύβοια.

Κυκλάδες & Κρήτη: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές στην Κρήτη και πιθανώς στις Κυκλάδες.

Ανατολικό Αιγαίο & Δωδεκάνησα: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχών κυρίως το πρωί.

Θερμοκρασίες ανά γεωγραφικό διαμέρισμα

Βόρεια Ελλάδα: 8–18°C

Κεντρική & Νότια Ελλάδα: 10–21°C

Νησιά Ιονίου & Αιγαίου: 14–22°C

Κρήτη & Δωδεκάνησα: έως 22°C

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, διατηρώντας φθινοπωρινό σκηνικό σε όλη τη χώρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



