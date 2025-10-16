Ο καιρός σήμερα 16/10, η «απειλή» της Κυριακής, η πρόγνωση για την Πάτρα ΧΑΡΤΕΣ

Οι προειδοποιήσεις για την κακοκαιρία από τους μετεωρολόγους Θοδωρή Κολυδά και Γιώργου Τσατραφύλλια εστιάζουν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

16 Οκτ. 2025 7:24
Pelop News

Δύο διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με τον καιρό να εισέρχεται σε φάση έντονης επιδείνωσης.  Οι προειδοποιήσεις για την κακοκαιρία από τους μετεωρολόγους Θοδωρή Κολυδά και Γιώργου Τσατραφύλλια εστιάζουν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, όπου αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, αλλά και στην αβεβαιότητα που συνοδεύει το δεύτερο, ίσως πιο επικίνδυνο, σύστημα.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας θα γίνει αισθητό σήμερα Πέμπτη 16/10/2025 και θα κορυφωθεί την Παρασκευή, επηρεάζοντας κυρίως τα Βορειοδυτικά τμήματα. Το χαμηλό αυτό, κινούμενο αργά ανατολικά-βορειοανατολικά, θα φέρει έντονα φαινόμενα και ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα, το Ιόνιο Πέλαγος αναμένεται να δοκιμαστεί από τοπικά θυελλώδεις νοτιάδες, η ένταση των οποίων θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ.

Στην Πάτρα για σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση προβλέπεται συννεφιά με ενδεχόμενο τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει τους 22 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα 2-3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 95%.

Η «απειλή» της Κυριακής

Η μεγαλύτερη ανησυχία των επιστημόνων στρέφεται στο δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο έρχεται από τον Κόλπο της Σύρτης (Λιβύη) και αρχίζει να οργανώνεται από την Κυριακή.

Αυτά τα συστήματα, που έρχονται από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, είναι γνωστό ότι έχουν ιδιαίτερη δυναμική και συχνά δημιουργούν τεράστια προβλήματα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, αυτός ο τύπος συστημάτων «χρήζει παρακολούθησης, καθώς η εκτίμηση της κίνησής τους παρουσιάζει μεγάλη αβεβαιότητα, ενώ παράλληλα προκαλούν και μεγάλα ύψη βροχής».

Η αστάθεια στην πρόβλεψη της πορείας τους καθιστά δύσκολο τον ακριβή προσδιορισμό των περιοχών που θα πληγούν, όμως η ικανότητά τους να δίνουν τεράστιες ποσότητες βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα θέτει τις Αρχές σε εγρήγορση για πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα.

Η Δυτική Ελλάδα παραμένει η περιοχή που θα δεχτεί τον μεγαλύτερο όγκο νερού από το σύνολο των δύο κακοκαιριών. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παρακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, ιδίως όσο πλησιάζει η έναρξη του δεύτερου και πιο απρόβλεπτου βαρομετρικού χαμηλού.

 
