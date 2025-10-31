Ο καιρός σήμερα 31/10 με βροχές και καταιγίδες, η πρόγνωση για την Πάτρα

Ασταθής προβλέπεται για σήμερα σήμερα Παρασκευή 31/10/2025 ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ, αναμένουμε στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και από το βράδυ στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές θα έχουμε νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Πάτρα, συννεφιασμένος αναμένεται ο καιρός σήμερα Σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει συννεφιά σχεδόν ολόκληρη την ημέρα με την θερμοκρασία να φθάνει τους 21 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 2 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 80%

Αρνιακός: «Με νεφώσεις και βροχές μας αποχαιρετά ο Οκτώβριος»

Με λίγες τοπικές νεφώσεις και βροχές μας αποχαιρετά σήμερα ο Οκτώβριος. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΑΝΤ1, Τάσο Αρνιακό, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένεται αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ζιακοπούλου: «Παραμένουν οι επιλεκτικές βροχές»

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου παραμένουν οι επιλεκτικές βροχές και ήπιες θερμοκρασίες σήμερα Παρασκευή. Πιο αναλυτικά, περιμένουμε νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες με λίγες βροχές στα δυτικά. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο και στα Δωδεκάνησσα βόρειοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει ιδιαίτερη μεταβολή, φτάνοντας ακόμη και τους 24 βαθμούς Κελσίου στα Δωδεκάνησα.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 31-10-2025 ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και από το βράδυ στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία στα νότια νότιοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και τοπικά στα νότια βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το βράδυ στα δυτικά και τα νότια.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 01-11-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.

Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 02-11-2025

Στη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Μικρής διάρκειας τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-11-2025

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 04-11-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία στα δυτικά σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βορειοδυτικά.

