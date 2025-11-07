Ο καιρός σήμερα 7/11, τριήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες, η πρόγνωση για την Πάτρα

Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ο καιρός σήμερα Παρασκευή 7/11/2025, θα είναι ασταθής, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένονται πυκνές νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ κάνει λόγο για παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Κρήτη, τις νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το πρωί στην ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στο Ιόνιο και μέσα στη νύχτα θα σημειωθούν και καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου δεν αποκλείεται να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι, τοπικά έως 5 μποφόρ στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Στο Ιόνιο, από το απόγευμα, θα στραφούν σε νότιους – νοτιοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης μέσα στη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα ανέβει ελαφρά, φτάνοντας τους 17 με 19 βαθμούς στα βόρεια, 20 με 22 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές και 23 με 24 βαθμούς Κελσίου στα Δωδεκάνησα.

Στην Πάτρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν. Σύμφωνα με την πρόγνωση θα υπάρχει ηλιοφάνιε με διαστήματα αραιής συννεφιάς, ενώ η θερμοκρασία θα φθάσει τους 21 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 2 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 80%.

Το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Στην αρχή της ημέρας τα φαινόμενα θα επηρεάσουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθούν προς την κεντρική Μακεδονία. Από τις βραδινές ώρες βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ σε Κυκλάδες και Κρήτη θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα βόρεια πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια, αγγίζοντας τους 18 με 20 βαθμούς στα βόρεια, 20 με 22 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές και 23 με 24 βαθμούς Κελσίου σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Τάσος Αρνιακός «Ο καιρός στην Αττική θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου»

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1 Τάσος Αρνιακός ανέφερε πως την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου «ο καιρός θα έχει ομίχλες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, και αραιές νεφώσεις, πυκνότερες στη Μακεδονία, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Το απόγευμα στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι, ενώ τη νύχτα εκ νέου στο Ιόνιο, με μεταβλητούς ανέμους έως 4 μποφόρ στο Αιγαίο».

Για την Αττική, όπως είπε ο μετεωρολόγος, «λίγες θα είναι οι νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν, με βορειοανατολικούς ανέμους έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου».

Αναφερόμενος στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε πως «αναμένονται νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές ασθενείς βροχές και μεταβλητούς ανέμους στον Θερμαϊκό κόλπο έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα είναι σε κανονικά επίπεδα για την εποχή και θα φτάσει τους 19 βαθμούς Κελσίου».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, την Εύβοια και τις Σποράδες, την Κρήτη, τις νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές κυρίως ώρες στην ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις βραδινές ώρες οι βροχές στο Ιόνιο θα ενταθούν και μέσα στη νύχτα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Στο Ιόνιο από το απόγευμα θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τις βραδινές ώρες στη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με ασθενείς τοπικές βροχές. Από το βράδυ τα φαινόμενα σταδιακά θα ενταθούν και αργά τη νύχτα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια ηπειρωτικά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες και την Εύβοια μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα από νότιες 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Κρήτη.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08-11-2025

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά τη δυτική Πελοπόννησο, βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία και από τις βραδινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειονανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα βόρεια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και τοπικά τους 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THN KΥΡΙΑΚΗ 09-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και μέχρι το μεσημέρι στο βορειοανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ TH ΔΕΥΤΕΡΑ 10-11-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο, τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και την Εύβοια και βαθμιαία στο κεντρικό Αιγαίο.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι στο Ιόνιο βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς όπου θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΤΡΙΤΗ 11-11-2025

Στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά γρήγορα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

