Ο καιρός σήμερα: Διάλειμμα στις βροχές, ανεβαίνει η θερμοκρασία, πότε αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή – Η πρόγνωση για την Πάτρα

Πιο σταθερή και ήπια παραμένει η εικόνα του καιρού για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου και πρώην διευθυντή της ΕΜΥ Θοδωρή Κολυδά. Μέχρι και τη Δευτέρα, οι περισσότερες περιοχές της χώρας θα απολαμβάνουν καλές καιρικές συνθήκες, με ανέμους που δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ. Μόνη εξαίρεση αποτελεί το Σάββατο, οπότε αναμένεται πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο έως και 7 μποφόρ.

Για σήμερα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Παροδικές νεφώσεις θα εκδηλωθούν κατά τόπους, ενώ μικρής διάρκειας τοπικές βροχές προβλέπονται έως το μεσημέρι κυρίως στο Αιγαίο και τη Θράκη.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, ωστόσο θα παραμείνει ελαφρώς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, διατηρώντας το γνώριμο φθινοπωρινό σκηνικό με ήπιες μεταβολές και χωρίς ακραία φαινόμενα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί στο βορειοδυτικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ:

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός με βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς.

Πάτρα: Καλές καιρικές συνθήκες με διαστήματα αραιής συννεφιάς, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φθάσει τους 22 βαθμούς. Άνεμοι έως 3 μποφόρ ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 90%.

Μακεδονία – Θράκη

Στη Μακεδονία αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, ενώ στη Θράκη αναμένονται τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, με βορειοδυτικές ενισχύσεις έως 6 μποφόρ στα θαλάσσια τμήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 2 με 3 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου από 7 έως 19 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στις Σποράδες έως 6 μποφόρ, εξασθενώντας από το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 9 έως 23 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες έως το μεσημέρι, με πιθανότητα για βροχές μικρής διάρκειας. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και σταδιακή βελτίωση μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νοτιότερα τμήματα έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

