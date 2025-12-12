Ο καιρός των Χριστουγέννων, τι υποστηρίζουν Ιταλοί μετεωρολόγοι, τι απαντούν οι Ελληνες ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και αρκετοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται για τον καιρό που θα επικρατήσει την περιόδο των εορτών, την ώρα μάλιστα που Ιταλοί μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για πολικό ψύχος ή κάποιοι άλλοι ότι θα αλλάξουμε χρονιά στις παραλίες.

Ο καιρός σήμερα 12/12, η πρόγνωση για την Πάτρα

Ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει σε βίντεό του πως «τίποτα δεν ισχύει από αυτά γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα». Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο Δεκέμβριος δείχνει να είναι λίγο πιο ζεστός από τα κανονικά, όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να χιονίσει στα ορεινά. Από την επόμενη εβδομάδα θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και θα ζωηρέψουν οι βοριάδες».

Σε προηγούμενη ανάρτησή του έκανε λόγο για «αδύναμες ή περιοδικές ψυχρές εισβολές τα Χριστούγεννα».

Αναλυτικά ο Γιώργος Τσατραφύλλιας γράφει:

«Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα μεσοπρόθεσμα αριθμητικά μοντέλα για τις επόμενες 10–15 ημέρες συγκλίνουν αρκετά σε μια εικόνα θερμοκρασιών περίπου +1.5 έως +2.5°C πάνω από τα κλιματικά κανονικά για την Ελλάδα. Οι νύχτες μπορεί να παραμείνουν σχετικά “φυσιολογικές”, αλλά συνολικά η ανωμαλία θα βγει θετική.

Αυτό σημαίνει ότι, για την εποχή, οι ημέρες θα θυμίζουν περισσότερο ήπιο φθινόπωρο παρά «βαθύ» χειμώνα.

Δεν αποκλείονται σύντομες χειμωνιάτικες «ανάσες», αλλά το γενικό κλίμα παραμένει σταθερά ήπιο, σχετικά ζεστό και μακριά από πραγματικές χειμωνιάτικες εισβολές στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».



Μαρουσάκης: Άστατες καιρικές συνθήκες οδεύοντας προς τα Χριστούγεννα

Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης έχει προβλέψει ότι κοντά στις 18 – 20 Δεκεμβρίου περιμένουμε πιο οργανωμένη αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, αρκετές βροχές και χιόνια στα βουνά μας σε μεγάλα υψόμετρα.

«Δεν φαίνεται το χιόνι να κατεβαίνει σε χαμηλό υψόμετρο. Εκεί κοντά στην αλλαγή του χρόνου δείχνει η κυκλοφορία να αλλάζει περισσότερο. Εκεί φαίνεται να μας έρχεται περισσότερο κρύο από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, όμως αυτό είναι μία πιθανότητα, καθώς είμαστε ακόμα πολύ μακριά» υποστηρίζει ο ίδιος.

