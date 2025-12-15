Ο καιρός του «Ωμέγα Εμποδιστή», τι ακολουθεί ΧΑΡΤΕΣ

Καιρός: Η ανάρτηση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη και η πρόβλεψη για την εορταστική περίοδο.

Ο καιρός του «Ωμέγα Εμποδιστή», τι ακολουθεί ΧΑΡΤΕΣ
15 Δεκ. 2025 10:29
Pelop News

Με τον «Ωμέγα εμποδιστή» να κλείνει τον δρόμο προς τις κακοκαιρίες για λίγες ημέρες ακόμα, θα κυλήσει και η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε.

Ο καιρός σήμερα 15/12, πού θα βρέχει, η πρόγνωση για την Πάτρα

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη: «Μπορεί αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό να υψώνεται σαν ομπρέλα προστασίας από πάνω μας, παρόλα αυτά δε σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι και οι καλύτερες δυνατές.

Έτσι λοιπόν από τη Λαμία και βορειότερα το χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο θα κυριαρχεί με τσουχτερό κρύο αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα, συνθήκες παγετού τη νύχτα και το πρωί και τις ομίχλες δύσκολα να διαλύονται.

Νοτιότερα παρά το γεγονός ότι η ημέρα μας θα ξεκινάει με αρκετό κρύο, η ηλιακή ακτινοβολία κοντά στο μεσημέρι θα ανεβάζει τη θερμοκρασία στους 16° με 18° βαθμούς κελσίου.

Και όλα αυτά μέχρι και την Παρασκευή περίπου, διότι στη συνέχεια το ατμοσφαιρικό βουνό υποχωρεί και ο δρόμος για τις κακοκαιρίες ανοίγει για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα πιθανόν και πιο κάτω με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, που σημαίνει ότι οι βροχές θα κυριαρχούν, ενώ τα χιόνια σε πρώτη προσέγγιση θα κρατηθούν ψηλά στα βουνά μας. Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα».

