Ο Καραγκιόζης στην Αίγυπτο – Ο Αριστοτέλης Μακρής στην «Π» με αφορμή τη διάκριση

Σε διεθνές επίπεδο αναδείχθηκε το ελληνικό θέατρο σκιών, μέσα από μια πατρινή πρωτιά: «Οι μύθοι του Αισώπου για παιδιά», κατέκτησε την πρώτη θέση στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου για Παιδιά και Εφήβους της Αλεξάνδρειας, τον περασμένο Δεκέμβριο. Μια συμμετοχή του Καραγκιόζη του Μακρή – Αβάντι Μαέστρο και της Ερευνητικής Φοιτητικής Ομάδας «Θεωρείο» του Πανεπιστημίου Πατρών, που ανταμείφθηκε με τον καλύτερο τρόπο.

Οπως λέει, μιλώντας στην «Π» ο Αριστοτέλης Μακρής, θεατρολόγος – μεταπτυχιακός φοιτητής, «είχαμε την τιμή να συμμετάσχουμε με την επιστημονική ομάδα ‘’Θεωρείο’’ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών στο Φεστιβάλ και να μεταδώσουμε τις αξίες του ελληνικού θεάτρου σκιών σε έναν εντελώς διαφορετικό πολιτισμό. Το εγχείρημά μας επευφημήθηκε από το κοινό και καταφέραμε να λάβουμε το πρώτο βραβείο καλύτερης παράστασης, της οποίας η διδασκαλία ήταν της Μαρίας Φραγκή, μέλους ΕΕΠ του Τμήματος. Η ίδια ήταν, επίσης, υπεύθυνη οργάνωσης του ταξιδιού και την ευχαριστώ πολύ».

Παράλληλα με τη συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ, όπως σημειώνει ο ίδιος, «πραγματοποιήσαμε στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας ένα εργαστήριο θεάτρου σκιών που περιλάμβανε τεχνικές σκιάς και φωτός, καθώς και επινόηση αυτοσχέδιων διαλόγων. Το αιγυπτιακό κοινό έδειξε θερμό ενδιαφέρον και συμμετείχε διαδραστικά στο σεμινάριο. Η εμπειρία μου από αυτό το ταξίδι ήταν μοναδική και εποικοδομητική, καθώς γνώρισα και συνεργάστηκα με παιδιά από την Αλεξάνδρεια για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα».

Οι δράσεις, ωστόσο, δεν περιορίστηκαν εκεί. «Υλοποιήσαμε δύο επιπλέον εργαστήρια σε ελληνόφωνα σχολεία του Καΐρου και της Αλεξάνδρειας, όπου συμμετείχαν μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Μπορώ να πω ότι μικροί και μεγάλοι ενθουσιάστηκαν, καθώς πολλοί από αυτούς ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με την παράδοση, κατασκευάζοντας με ενδιαφέρον φιγούρες του θεάτρου σκιών» εξηγεί.

Η επιτυχία του εγχειρήματος φαίνεται πως άνοιξε τον δρόμο και για μελλοντικές συνεργασίες. «Υπάρχουν επαφές με το Τμήμα Τεχνών του Πανεπιστημίου της Αλεξάνδρειας, που διοργάνωσε το φεστιβάλ, για το ενδεχόμενο συμμετοχής μας σε μελλοντικές δράσεις, καθώς και με ελληνόφωνα σχολεία της Αιγύπτου για την πραγματοποίηση εργαστηριακών μαθημάτων Καραγκιόζη» αναφέρει ο Αριστοτέλης Μακρής, σαφώς ικανοποιημένος.

Οντας συνεχιστής, όπως και ο αδελφός του, Μπάμπης, της μεγάλης παράδοσης της Σχολής των Πατρινών Καραγκιοζοπαιχτών, τον ρωτάμε αν ήξερε από μικρός ότι θα ακολουθούσε τα χνάρια του πατέρα τους, Κώστα. «Αν και πλέον παρουσιάζω παραστάσεις Καραγκιόζη, σκέφτομαι να συνεχίσω την παράδοση αυτή μέσα από μια διαφορετική σκοπιά, όχι τόσο στο ‘’παιχτικό’’, όσο στο θεωρητικό και ιστορικό πλαίσιο του θεάτρου σκιών. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό είναι που με ενδιαφέρει περισσότερο και παράλληλα αποτελεί αντικείμενο μελέτης της διπλωματικής μου εργασίας» απαντά.

Οσον αφορά στα σχέδιά του πάνω στο αντικείμενό του, είναι σαφής: «Ηδη από την περίοδο που φοιτούσα ως προπτυχιακός φοιτητής μου δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον για το Αρχαίο Ελληνικό Δράμα και στη συνέχεια αποφάσισα να εντρυφήσω σε αυτό ως μεταπτυχιακός φοιτητής. Στόχος μου είναι, όταν αποφοιτήσω, να συνεχίσω με μια διατριβή στη δραματουργία του θεάτρου σκιών, ίσως σε συγκερασμό με την αριστοφανική κωμωδία».

Ο Καραγκιόζης, πάντως, εξακολουθεί να συγκινεί διαφορετικές γενιές. «Ο Καραγκιόζης αποτελεί μια εμβληματική λαϊκή μορφή που αγγίζει τον ψυχισμό μικρών και μεγάλων. Αναμφίβολα, τα νέα παιδιά εντοπίζουν μια καλλιτεχνική δημιουργία στο θέατρο σκιών, ενώ οι μεγαλύτεροι αναγνωρίζουν την κωμικότητα του θεατρικού αυτού είδους, καθώς και τον παιδαγωγικό του ρόλο που επιδρά και συμβάλλει θετικά στους νέους» επισημαίνει, για να καταλήξει ότι, στα δικά του μάτια, ο Καραγκιόζης είναι «ένα σύμβολο κωμικότητας που πάντα θα σκορπά το γέλιο σε μικρούς και μεγάλους».

