Ο καρκίνος μπορεί να προληφθεί σε ποσοστό 40%!

Οι 5 απλές συνήθειες που σώζουν ζωές

Ο καρκίνος μπορεί να προληφθεί σε ποσοστό 40%!
08 Νοέ. 2025 16:20
Pelop News

Έπειτα από στοιχεία και σύμφωνα με την ετήσια έκθεση προόδου της Αμερικανικής Ένωσης για την Έρευνα στον Καρκίνο (AACR) για το έτος 2025, εκτιμάται ότι περίπου το 40% των περιπτώσεων καρκίνου συνδέεται με τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης και των παρεμβάσεων δημόσιας υγείας.

Οι σημαντικότερες στρατηγικές περιλαμβάνουν αλλαγές στον τρόπο ζωής, εμβολιασμούς και μέτρα προστασίας από περιβαλλοντικούς κινδύνους. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Παθολόγος, Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής) και Θάνος Δημόπουλος (τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής) συνοψίζουν τα συμπεράσματα της έκθεσης.

Εξάλειψη της χρήσης καπνού

Το κάπνισμα παραμένει η κύρια αιτία καρκίνου που μπορεί να προληφθεί, υπεύθυνη για σχεδόν το 30% των θανάτων από τη νόσο στις ΗΠΑ. Παρά τη μείωση των ποσοστών καπνίσματος τις τελευταίες δεκαετίες, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα αρωματισμένα προϊόντα καπνού αποτελούν νέες προκλήσεις, ιδιαίτερα για τους νέους. Η διακοπή του καπνίσματος μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου, ακόμη και λίγα χρόνια μετά τη διακοπή.

Υγιεινή διατροφή, σωματικό βάρος και άσκηση

Η παχυσαρκία, η κακή διατροφή, η κατανάλωση αλκοόλ και η έλλειψη άσκησης ευθύνονται για περισσότερο από το 20% των νέων περιστατικών καρκίνου. Η υπερβολική κατανάλωση κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος, ζαχαρούχων ποτών και υπερ-επεξεργασμένων τροφών επίσης αυξάνει τον κίνδυνο. Αντίθετα, η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, ψαριού και δημητριακών ολικής άλεσης προσφέρει προστασία. Επιπλέον, η τακτική σωματική δραστηριότητα συνδέεται με μείωση του κινδύνου για εννέα διαφορετικούς τύπους καρκίνου.

Εμβολιασμοί και λοιμώξεις

Ο εμβολιασμός κατά του ιού HPV σχεδόν εξαλείφει τον κίνδυνο καρκίνων που σχετίζονται με τον ιό, όπως αυτόν του τραχήλου της μήτρας. Παρά τη διαθεσιμότητα του εμβολίου, τα ποσοστά εμβολιασμού παραμένουν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ.

Περιβαλλοντικοί και εργασιακοί κίνδυνοι

Η έκθεση σε ρύπους, χημικές ουσίες, ακτινοβολία και καρκινογόνους παράγοντες στο χώρο εργασίας αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου. Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι σε βραδινές βάρδιες εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου.

Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες

Το χρόνιο στρες, η κατάθλιψη και το άγχος φαίνεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου, τόσο έμμεσα (μέσω ανθυγιεινών συνηθειών) όσο και άμεσα (μέσω φλεγμονής και εξασθένησης του ανοσοποιητικού).

Συμπερασματικά, η πρόληψη κατά του καρκίνου απαιτεί συνδυασμό ατομικών επιλογών και συλλογικών παρεμβάσεων. Πολιτικές που περιορίζουν την κατανάλωση καπνού, προάγουν την υγιεινή διατροφή, ενισχύουν την πρόσβαση σε εμβόλια και μειώνουν την περιβαλλοντική έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες μπορούν να μειώσουν σημαντικά την εμφάνιση καρκίνου και να βελτιώσουν τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:21 Διαδικτυακή μετάδοση στο παιχνίδι της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με τη Ν. Κηφισιά
17:11 Βορίζια: Ερωτηματικό ποιος έδωσε εντολή για τη βόμβα, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη
17:00 Κυνηγώντας φαντάσματα στα 666 μέτρα,ΦΩΤΟ
16:51 Αφιέρωμα Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή: Μια ιστορία που κρατάει από το μακρινό 1931
16:41 «Οι γονείς του δολοφόνου κουκουλώνουν ένα έγκλημα που έχει ήδη ομολογήσει», συγκλονίζει η μητέρα της Γαρυφαλλιάς
16:31 Μάχη κορυφής για Τζόκοβιτς-Μουζέτι, που θα δείτε τον ιστορικό τελικό του Hellenic Championship
16:20 Ο καρκίνος μπορεί να προληφθεί σε ποσοστό 40%!
16:14 Ιστορική νίκη-πρόκριση για τις γυναίκες του ΝΟΠ
16:11 «Μαζί γράφουμε ιστορία. Ραντεβού στο γήπεδο!», ο Απόλλων ανοιχτή πρόσκληση στον κόσμο του για Πανελευσινιακό
16:08 Σβόλης: «Ηρθε η ώρα για την αναβάθμιση του ρόλου της αυτοδιοίκησης»
16:00 Συγκίνηση στη Ρόδο: Βραβεύτηκε ο 94χρονος Φώτης Μαριάς, τελευταίος επιζών Έλληνας αεροπόρος του πολέμου της Κορέας
15:48 Η κακοκαιρία «χτυπά» την Αιτωλοακαρνανία: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και προειδοποιήσεις για νέο κύμα από την Κυριακή ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
15:36 Στο στόχαστρο ΕΕ και Γαλλίας η Shein: Ζητούν αναστολή λειτουργίας για παραβίαση ευρωπαϊκών κανόνων
15:24 «Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακή πύλη της Ευρώπης» – Χατζηδάκης: Εθνική επιτυχία οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ
15:12 Κρις Ράιτ: «Οι ΗΠΑ έτοιμες να τροφοδοτήσουν την Ευρώπη με LNG – Κομβικός ρόλος της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό διάδρομο»
15:00 Μπαράζ συλλήψεων σε Πάτρα και Αγρίνιο: Από ναρκωτικά και κλοπές μέχρι ηχορύπανση και παραβάσεις του ΚΟΚ
14:48 Κικίλιας: «Άβατα δεν υπάρχουν – Ο νόμος θα ισχύει παντού» – Σχέδιο για αφοπλισμό και αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια
14:36 Γκαζάκι στην είσοδο του site της «Ομάδας Αλήθειας» – Συναγερμός στην Παλλήνη, δίπλα σε παιδικό σταθμό
14:24 Απάτη 8.000 ευρώ στο Ρέθυμνο: Προσποιήθηκε τον λογιστή και “μέτρησε” τα χρυσαφικά – Συνελήφθη πριν φύγει για Πειραιά
14:12 Νέα ψηφιακά όπλα για την προστασία ανηλίκων: Έρχεται το Μητρώο Ελέγχου προϊόντων καπνού και αλκοόλ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ