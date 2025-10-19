Ο Καρκίνος «χτυπά» και 20χρονές, στοιχεία για την Αχαΐα

Δεδομένης της αύξησης των περιστατικών καρκίνου του μαστού και μάλιστα τα τελευταία χρόνια σε νεότερες ηλικίες μεταξύ 20 – 49, αναδεικνύεται επείγουσα η ανάγκη ενός πλήρως οργανωμένου δημόσιου Κέντρου Μαστού στη Δυτική Ελλάδα.

«Είναι ανεπίτρεπτο την εποχή που ο καρκίνος του μαστού θεραπεύεται να μην μπορούν οι γυναίκες της περιοχής μας να έχουν πρόσβαση σε ένα οργανωμένο Κέντρο Μαστού. Είμαστε ακάλυπτες» επισήμαναν η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Αλμα Ζωής» Αχαΐας Αγγελική Στεφανάκη και η ταμίας Κατερίνα Κωστή – Κολλιοπούλου μιλώντας στον «Peloponnisos FM» και στην εκπομπή «Ολα Λέγονται».

«Τα περιστατικά αυξάνονται διαρκώς και το όριο ηλικίας κατεβαίνει. Δυστυχώς έχουμε περιστατικά σε πολύ νεότερες ηλικίες. Και συγκεκριμένα από την ηλικία των 20 ετών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση και πρόληψη. Εμείς ως Σύλλογος αγωνιζόμαστε να δημιουργηθεί ένα δημόσιο Κέντρο Μαστού είτε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών είτε στον ”Αγ. Ανδρέα”. Τόσες γυναίκες αλλά και άνδρες αριθμεί η περιφέρειά μας» τόνισε η κ. Κωστή Κολλιοπούλου με την κ. Στεφανάκη να προσθέτει:

«Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση προϋποθέτει να υπάρχει δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε εξειδικευμένα κέντρα ώστε να διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος. Γυναίκες επικοινωνούν για να κλείσουν ένα ραντεβού για μαστογραφία και τους δίνεται μετά από έξι μήνες. Είναι δυνατόν έτσι να μιλάμε για έγκαιρη πρόληψη; Οποια δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει στον ιδιωτικό τομέα τι θα κάνει; Βέβαια, εμείς λέμε κλείστε και τότε, αρκεί να γίνει η μαστογραφία. Αυτό βέβαια στην περίπτωση που δεν υπάρχουν συμπτώματα. Διότι με το ελάχιστο σύμπτωμα και υποψία, πρέπει να υπάρξει άμεσος έλεγχος».

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο καρκίνος του μαστού, με βάση τις κατά προσέγγιση πρόσφατες εκτιμήσεις της ΕΕ, αποτελεί το 33 % των καρκίνων που εμφανίζονται στις Ελληνίδες ετησίως, ακολουθούμενος από τον καρκίνο του παχέος εντέρου (12 %), τον καρκίνο του πνεύμονα (8 %) και τον καρκίνο της μήτρας (7 %). Ο ετήσιος αριθμός των νέων περιστατικών εκτιμώνται γύρω στις 6.000.

ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ

Βέβαια, ο καρκίνος του μαστού δεν αφορά μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άνδρες. Οπως ανέφεραν οι κυρίες Στεφανάκη και Κωστή – Κολλιοπούλου, δεν απασχολεί ιδιαίτερα διότι είναι σπάνιος. Τα στοιχεία αναφέρουν ότι η συχνότητα εμφάνισής του είναι 1 με 2 άνδρες σε κάθε 200 γυναίκες με καρκίνο του μαστού, δηλ. 0.5-1%. Το αρνητικό είναι ότι και η έκβασή του έχει χειρότερη πρόγνωση, επειδή ακριβώς καθυστερεί η διάγνωση, αφού ασθενείς και ιατροί δεν τον σκέφτονται εύκολα.

