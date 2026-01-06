Ο «Καζαμίας» της «Π»: 5+1 μαντεψιές για το 2026

Του ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ή του ΚΩΣΤΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ;

Αν σας δινόταν μια κρυστάλλινη σφαίρα για να δείτε το μέλλον, εσείς θα το κάνατε; Η σκέψη μόνο και μόνο της γνώσης του «αύριο» συναρπάζει τους περισσότερους από εμάς, αλλά και φοβίζει ταυτόχρονα.

Κι αν τα… μαντάτα δεν είναι καλά; Τι θα συμβεί τότε; Ο «Καζαμίας», άλλωστε, των παιδικών μας χρόνων είναι ιταλική λέξη που από μόνη της σημαίνει «κακά νέα».

Τι μας επιφυλάσσει, όμως, το 2026; Ποια είναι τα μεγάλα γεγονότα που έρχονται για την Πάτρα, την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα συνολικά από το νέο έτος; Δεν μπορεί να είναι όλα άσχημα. Ας ρίξουμε, λοιπόν, μια ματιά στη μαγική σφαίρα της «Π»… σταυρώνοντας όσο πιο πολλά δάχτυλα μπορούμε!

– Η έλευση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πάτρα. Ο πρωθυπουργός αναμενόταν στα μέρη μας σε αρκετές περιπτώσεις (εορτή Αγίου Ανδρέα, εγκαίνια δεύτερου τμήματος αυτοκινητοδρόμου Πατρών-Πύργου, προσυνεδριακή διαβούλευση, τοπικό σχέδιο ανάπτυξης), όμως το φορτωμένο του πρόγραμμα δεν του το επέστρεψε σε καμία. Η λογική λέει, όμως, ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα βρεθεί κενή ημερομηνία για να κατηφορίσει προς την περιοχή μας.

– Το αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ενωση για υπογειοποίηση του τρένου στη γραμμή Αγιος Διονύσιος-Αγιος Ανδρέας. Η κυβέρνηση θα διεκδικήσει τον Μάρτιο του 2026 ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με μονή σήραγγα που θα εξυπηρετεί τα εμπορευματικά τρένα, ούτως ώστε αυτά να μη διέρχονται από το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας. Η «μαγική σφαίρα» είναι, πάντως, ελαφρώς θολωμένη στο αν θα καταφέρουν να συνεννοηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στα του αιτήματος. Αυτό είναι πιο δύσκολο ακόμη και από το ίδιο το αίτημα ένταξης στον επόμενο κύκλο του προγράμματος CEF.

– Σε λειτουργία η «Patradise» Μαρίνα. Το Υπερταμείο ξεκίνησε τον διεθνή διαγωνισμό για την κατασκευή της νέας μαρίνας, στο παλιό λιμάνι της Πάτρας, σηματοδοτώντας μία από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα υποβάλουν τις προσφορές τους έως τις 21 Ιανουαρίου και η διάρκεια υλοποίησης του έργου προβλέπεται στους πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η κρυστάλλινη σφαίρα βλέπει τα κότερα του Λεμπρόν Τζέιμς, του Μαρκ Ζάκερμπεργκ και του… Τόνι Σταρκ να αγκυροβολούν το καλοκαίρι στην Πάτρα.

– Μεγάλα κρουαζιερόπλοια «δένουν» στην Πάτρα. Η σχετική προεργασία έχει γίνει και απομένουν, πλέον, οι καρποί των προσπαθειών. Τώρα, μάλιστα, που επιτεύχθηκε και ειρήνη στη Μέση Ανατολή, γιατί να μη δούμε στο λιμάνι μας και κρουαζιερόπλοια με τουρίστες από τη Βιβλική «Γη της Επαγγελίας»;

– Το Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων». Είναι ένα από τα μεγάλα έργα που είναι προγραμματισμένα για την περίοδο 2026-2027. Η κρυστάλλινη σφαίρα προειδοποιεί, πάντως, ότι ο Ιανουάριος είναι πολύ κρίσιμος μήνας. Θα πρέπει να γίνει «ποδαρικό» με το δεξί, για να κερδηθεί το στοίχημα, όπως συνέβη με το Ρωμαϊκό Ωδείο και με τα σιντριβάνια της πλατείας Γεωργίου Α΄.

– Το Διεθνές Συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Πάτρα. Η πόλη μας θα το φιλοξενήσει στα μέσα Νοεμβρίου και από μόνο του είναι ένα τεράστιο γεγονός, μια διεθνής συνάντηση υψηλού επιπέδου στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ερχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα κι ελπίζουμε οι εκπρόσωποι του ΠΟΥ, να φέρουν μαζί τους… αντισώματα κι όχι κανέναν καινούργιο άγνωστο ιό!

Τώρα που μάθατε τι θα δούμε το 2026, εκείνο που απομένει είναι και να επαληθευθούμε. Κρατήστε, λοιπόν, το απόκομμα της «Π» κι όταν έρθει η ώρα του… λογαριασμού, θα καλέσετε τον «Καζαμία» σε απολογία.

