Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ενισχύει το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας λόγω Ιράν

Τόνισε ότι η χώρα του δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει τα πυρηνικά όπλα και προειδοποίησε ότι η στρατηγική του είναι μη αναστρέψιμη.

25 Μαρ. 2026 13:26
Pelop News

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, αξιοποιεί τις τρέχουσες γεωπολιτικές εντάσεις, μεταξύ των οποίων και οι στρατιωτικές κινήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, για να ενισχύσει το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας του και να στείλει σαφή μηνύματα στη διεθνή κοινότητα και στη Νότια Κορέα.

Σκληρή στάση απέναντι στις ΗΠΑ

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Ανώτατης Λαϊκής Συνέλευσης, ο Κιμ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «κρατική τρομοκρατία» και «αλαζονική κατάχρηση ισχύος». Τόνισε ότι η χώρα του δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει τα πυρηνικά όπλα και προειδοποίησε ότι η στρατηγική του είναι μη αναστρέψιμη.

«Η σημερινή πραγματικότητα επιβεβαιώνει τη νομιμότητα της στρατηγικής μας να διασφαλίσουμε μόνιμα το πυρηνικό οπλοστάσιο», δήλωσε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στο ναυάγιο των συνομιλιών με τον Ντόναλντ Τραμπ το 2019, μετά το οποίο η Βόρεια Κορέα επιτάχυνε την ανάπτυξη πυραύλων και οικονομικής αυτάρκειας.

Πυρηνική αποτροπή και στρατιωτική ισχύς

Η Βόρεια Κορέα εκτιμάται ότι διαθέτει περίπου 50 πυρηνικές κεφαλές, καθώς και εξελιγμένα συστήματα εκτόξευσης, μεταξύ των οποίων διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Ο Κιμ τόνισε ότι η χώρα του πλέον δεν είναι απλώς υπό απειλή, αλλά δύναται να αποτελέσει σοβαρή απειλή αν χρειαστεί.

«Η ισχυρή πυρηνική ασπίδα ενισχύει την ανάπτυξη όλων των τομέων της χώρας – από την οικονομία και τον πολιτισμό έως τη βελτίωση της ζωής των πολιτών», σημείωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Νότια Κορέα μπορεί σύντομα να χαρακτηριστεί «το πιο εχθρικό κράτος».

Συνέχιση των διαπραγματεύσεων με όρους

Παρά τις πρόσφατες δηλώσεις, ο Κιμ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο επανέναρξης συνομιλιών με τις ΗΠΑ, υπό τον όρο ότι η χώρα του θα αναγνωριστεί επίσημα ως πυρηνική δύναμη, προϋπόθεση που μέχρι σήμερα δεν έχει εκπληρωθεί.

Η Βόρεια Κορέα, παρά τις διεθνείς κυρώσεις και την απομόνωση, συνεχίζει να ενισχύει στρατιωτικά και οικονομικά το καθεστώς της, χρησιμοποιώντας τα πυρηνικά όπλα ως εργαλείο αποτροπής αλλά και πολιτικής ισχύος στη διεθνή σκηνή.

