Ο Κίμωνας Κουρής στο καστ της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ που γυρίζεται στην Ελλάδα

Ο Κίμωνας Κουρής εντάσσεται στο καστ του «The Riders», της νέας ταινίας του Έντουαρντ Μπέργκερ με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, με τις λεπτομέρειες για τον ρόλο του να παραμένουν προς το παρόν κρυφές.

20 Μαρ. 2026 17:15
Ο Κίμωνας Κουρής θα συμμετάσχει στη νέα ταινία «The Riders», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Μπραντ Πιτ και η οποία συνδέεται με γυρίσματα στην Ελλάδα. Την προσθήκη του Έλληνα ηθοποιού στο καστ αποκάλυψε το Deadline, σημειώνοντας ότι στην παραγωγή εντάσσεται επίσης και η Λάρα Πούλβερ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι πληροφορίες για τους χαρακτήρες που θα υποδυθούν ο Κίμωνας Κουρής και η Λάρα Πούλβερ παραμένουν μυστικές. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και ακολουθεί την ιστορία ενός άνδρα που ταξιδεύει στην Ευρώπη μαζί με τη μικρή κόρη του, αναζητώντας τη σύζυγό του που έχει εξαφανιστεί.

Δίπλα στον Μπραντ Πιτ, το καστ του «The Riders» περιλαμβάνει επίσης τους Julianne Nicholson, Danny Huston, Ulrich Thomsen, Cécile de France, Michael Smiley και Nadia Tereszkiewicz, σύμφωνα με το Deadline.

Η συμμετοχή αυτή προσθέτει ένα ακόμη διεθνές βήμα στην πορεία του Κίμωνα Κουρή, ο οποίος τη φετινή σεζόν έχει παρουσία και στην τηλεόραση, με εμφανίσεις στις σειρές «Οι Αθώοι» και «Από ήλιο σε ήλιο». Για το κινηματογραφικό σκέλος, πάντως, το μόνο που έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό είναι η ένταξή του στο καστ, καθώς ο ρόλος του στο «The Riders» παραμένει, προς το παρόν, επτασφράγιστο μυστικό.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:30 Οι ΗΠΑ στέλνουν το USS Boxer και 2.500 πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή
17:23 Θραύσματα από αναχαιτισμένο ιρανικό πύραυλο έπεσαν στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ
17:21 Μπακς για Αντετοκούνμπο: «Θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου ή θα τον ανταλλάξουμε»!
17:15 Ο Κίμωνας Κουρής στο καστ της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ που γυρίζεται στην Ελλάδα
17:12 Νόρα Δράκου: «Θα είμαι γυναίκα από ατσάλι…», τραυματισμός στον ώμο και επέμβαση, τέλος η σεζόν!
17:08 Ρεκόρ αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια το 2025 – Για ποια λιμάνια υπάρχει ενδιαφέρον για το 2026
17:05 Χεζμπολάχ: Αρνείται ότι διατηρούσε «τρομοκρατικά δίκτυα» σε Εμιράτα και Κουβέιτ
17:00 Πέγκυ Ζήνα: Επιστρέφει με το νέο τραγούδι «Άμυνα» και εντυπωσιακό video clip
17:00 Ντόρα Μπακογιάννη στην «Π»: Η ΝΔ κινδυνεύει μόνο από τον εαυτό της – Τι είπε για το ΠΑΣΟΚ και τον Τσίπρα ΒΙΝΤΕΟ
16:53 Τσακ Νόρις: Η ζωή του ανθρώπου που έγινε σύμβολο του action
16:45 Περιπέτεια με αίσιο τέλος: Μαθητές εγκλωβίστηκαν σε χιονοθύελλα στην Ευρυτανία
16:35 Νέο πλήγμα για το Ιράν με τον θάνατο του Ισμαήλ Αχμαντί
16:32 Το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί τους επιχειρηματίες σε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για πρόγραμμα 23 εκατ. ευρώ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:30 Χρυσοστόμου για οντισιόν του παρελθόντος: «Μου ζητούσαν πράγματα που δεν είχαν σχέση με τον ρόλο»
16:21 Μειωμένος ο τζίρος στη βιομηχανία στην αρχή του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
16:14 Πέθανε ο θρυλικός ηθοποιός και μαχητής Τσακ Νόρις
16:10 Πάτρα: Ευεξήγητη η επιμονή του Εισαγγελέα για ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
16:09 Τραμπ κατά ΝΑΤΟ για τον πόλεμο με το Ιράν: «Δειλοί, θα το θυμόμαστε»
16:03 Η ακαταστασία στο σπίτι φορτώνει και το μυαλό – Τι δείχνει η επιστήμη
15:59 Το νησί του Ειρηνικού που έγινε προορισμός για «αμερικανικές» γέννες από οικογένειες της Κίνας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
