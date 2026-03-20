Ο Κίμωνας Κουρής στο καστ της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ που γυρίζεται στην Ελλάδα

Ο Κίμωνας Κουρής θα συμμετάσχει στη νέα ταινία «The Riders», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Μπραντ Πιτ και η οποία συνδέεται με γυρίσματα στην Ελλάδα. Την προσθήκη του Έλληνα ηθοποιού στο καστ αποκάλυψε το Deadline, σημειώνοντας ότι στην παραγωγή εντάσσεται επίσης και η Λάρα Πούλβερ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι πληροφορίες για τους χαρακτήρες που θα υποδυθούν ο Κίμωνας Κουρής και η Λάρα Πούλβερ παραμένουν μυστικές. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και ακολουθεί την ιστορία ενός άνδρα που ταξιδεύει στην Ευρώπη μαζί με τη μικρή κόρη του, αναζητώντας τη σύζυγό του που έχει εξαφανιστεί.

Lara Pulver & Kimonas Kouris Latest To Join Edward Berger’s A24 Film ‘The Riders’ https://t.co/mNJfeKW51K — Deadline (@DEADLINE) March 19, 2026

Δίπλα στον Μπραντ Πιτ, το καστ του «The Riders» περιλαμβάνει επίσης τους Julianne Nicholson, Danny Huston, Ulrich Thomsen, Cécile de France, Michael Smiley και Nadia Tereszkiewicz, σύμφωνα με το Deadline.

Η συμμετοχή αυτή προσθέτει ένα ακόμη διεθνές βήμα στην πορεία του Κίμωνα Κουρή, ο οποίος τη φετινή σεζόν έχει παρουσία και στην τηλεόραση, με εμφανίσεις στις σειρές «Οι Αθώοι» και «Από ήλιο σε ήλιο». Για το κινηματογραφικό σκέλος, πάντως, το μόνο που έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό είναι η ένταξή του στο καστ, καθώς ο ρόλος του στο «The Riders» παραμένει, προς το παρόν, επτασφράγιστο μυστικό.

