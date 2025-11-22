Ο Κώστας Ρηγόπουλος και… το δεύτερο σπίτι του

Είναι ένας από τους 267 της μάχης του σταυρού στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ Αχαΐας, που θα διεξαχθούν αύριο σε 8 εκλογικά κέντρα του Νομού. Αυτός ο ένας, σαν ο πιο παλιός, αξίζει ξεχωριστής μνείας. Αναφερόμαστε στον αντιπρόεδρο της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας Κώστα Ρηγόπουλο, ο οποίος συμπλήρωσε φέτος 51 χρόνια αδιάλειπτης κομματικής δράσης.

Είτε σαν πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ επί 5 χρόνια, είτε σαν πρόεδρος της ΤΟ Παντάνασσας, αλλά και ως μέλος σε 6 διαφορετικές συνθέσεις Νομαρχιακών Επιτροπών (σήμερα με την ιδιότητα του αντιπροέδρου). Πιστός σ’ ένα καθήκον που είναι ταυτόσημο με το νόημα το οποίο έχει δώσει στη ζωή του.

ΑΦΑΝΗΣ

Θα μπορούσε ν’ αναλάβει πιο προβεβλημένους ρόλους στη διαδρομή του. Απέφευγε, όμως, πάντα να «φαίνεται», γιατί είχε προκρίνει την αφανή, πλην ουσιαστική κομματική δράση, θέτοντας το οργανωτικό μυαλό του στην υπηρεσία της παράταξης. Βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της αφισοκόλλησης, «φιλοτέχνησε» εκατοντάδες πανό, συνέθεσε πάμπολλα ευρηματικά συνθήματα, ενώ με την τελευταία ιδιότητα του αντιπροέδρου συνέταξε 750 ανακοινώσεις και δελτία τύπου, που αντιστοιχούν στις δράσεις και παρεμβάσεις της τοπικής ΝΔ στον δημόσιο διάλογο.

ΕΞ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ

Ολα τα χρόνια της πολιτικής καριέρας του πρώην υπουργού Σπήλιου Σπηλιωτόπουλου ήταν στο πλευρό του. Ο εξ απορρήτων συνεργάτης, που αδιαφορούσε να φορέσει «παράσημα» για την προσφορά του δίπλα στον πετυχημένο υπουργό, ο οποίος αναδεικνυόταν πάντα πρώτος σε σταυρούς προτίμησης βουλευτής Αχαΐας. Ηταν οι δεκαετίες του ’90 και του ’00, που ο Κώστας Ρηγόπουλος αναμετράτο με τη φιλοδοξία της πρωτιάς, που είχε και ο βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος. Αφησε εποχή η «άμιλλά» τους σε κοινοβουλευτικές αναφορές, ερωτήσεις και επερωτήσεις. Μια διαχρονική σχέση «ερωτικού μίσους» στο ίδιο μετερίζι.

ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΟΣ

Μόλις ο Σπήλιος απόθεσε τα «κράνη» και τις «μπαλάσκες» της πολιτικής και αποφάσισε να ιδιωτεύσει, ο Κώστας Ρηγόπουλος έγινε το μήλο της Εριδος ανάμεσα σε άλλα πολιτικά γραφεία. Γνώριζαν όλοι ότι θ’ αποκτούσε συγκριτικό πλεονέκτημα στη μάχη της κοινοβουλευτικής καθημερινότητας και του σταυρού εκείνος ο βουλευτής που θα εξασφάλιζε συνεργασία μαζί του. Ο Ρηγόπουλος, όμως, αρνήθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη. Επέλεξε να κρατήσει αυστηρή ουδετερότητα και να διοχετεύσει όλη σχεδόν την ενέργειά του μόνο στον κομματικό μηχανισμό. Και τηρεί αυτή την ουδετερότητα την τελευταία 15ετία.

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Λέμε ότι διοχέτευσε «σχεδόν όλη» την ενέργειά του στο κόμμα, και όχι όλη, γιατί έχει και μια άλλη ιερή» ενασχόληση. Κρατάει άσβεστη τη μνήμη του δολοφονηθέντος από την «17 Νοέμβρη» Παύλου Μπακογιάννη, ως πρόεδρος του «Ελεύθερου Κοινωνικού Κέντρου Παύλος Μπακογιάννης», με δράσεις και εκδηλώσεις που υπενθυμίζουν και αναδεικνύουν την τεράστια προσφορά του εκλιπόντος στην εθνική συμφιλίωση.

ΤΟ «ΣΠΙΤΙ» ΤΟΥ

Μάλλον είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τόσο εκτενής αναφορά στα κομματικά πεπραγμένα του Κώστα Ρηγόπουλου. Ισως και να είναι περιττή, υπό την έννοια ότι οι πιστοί «νεοδημοκράτες» είναι λίγο – πολύ, γνώστες της κομματικής σταδιοδρομίας του. Αναντίρρητα, όμως, αξίζει μνείας η προσφορά και η αφοσίωσή του στο κόμμα που είναι το δεύτερο «σπίτι» του. Εκεί που θέλει να βρίσκεται και τη Δευτέρα μέσω της αυριανής κάλπης, όπου έχουν δικαίωμα ψήφου 11.520 μέλη διά ζώσης και άλλα 6.580 τα οποία έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν ηλεκτρονικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



