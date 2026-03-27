Ο Κώστας Βενετσάνος στην «Π»: «Οσο αντέχω, θα συνεχίσω!»

Γνώρισε από κοντά τη Σοφία Βέμπο, διδάχθηκε από τον Γιώργο Οικονομίδη και είχε το ένστικτο να ανακαλύψει νωρίς τη νεαρή Αννα Βίσση, πριν γίνει όνομα. Παρουσιαστής, ηθοποιός, τραγουδιστής – αλλά πάνω απ’ όλα διασκεδαστής, όπως επιμένει να αυτοσυστήνεται ο Κώστας Βενετσάνος.

Σε αυτή τη «μουσική συνέντευξη», ο λόγος του δεν είναι απολογιστικός, αλλά ζωντανός. Μιλά για τη μνήμη χωρίς νοσταλγία, για την ευαλωτότητα χωρίς μελοδραματισμό, για τους ανθρώπους που μένουν όταν σβήνουν τα φώτα. Δεν παραλείπει να εκφράσει και το παράπονό του, γιατί ποτέ δεν συνδέθηκε με την παρουσίαση του Πατρινού Καρναβαλιού, αν και το επιδίωξε.

Απαντήσεις που δεν κοιτούν πίσω για να κλείσουν κύκλους, αλλά μπροστά. Γιατί, όπως λέει, η ζωή συνεχίζεται και εκείνος δεν έχει σκοπό να σταματήσει να τη ζει.

-Αν γυρίζατε πίσω στη Θεσσαλονίκη των παιδικών σας χρόνων, ποια εικόνα θα κρατούσατε ως τον πρώτο «σπόρο» του καλλιτέχνη;

Ενα παιδί να μετράει τ’ άστρα. Ισως γιατί εκεί, μέσα στη σιωπή και το βλέμμα προς τα πάνω, γεννήθηκε η ανάγκη για όνειρο, φαντασία και αναζήτηση. Ενα παιδί που δεν αρκείται στο προφανές, αλλά ψάχνει το άπιαστο.

-Υπηρετήσατε την ελληνική τηλεόραση στα πρώτα της βήματα. Τι είχε εκείνη η εποχή που χάθηκε – και τι δεν έπρεπε να χαθεί;

Τίποτα δεν χάθηκε. Εκείνη η εποχή έβαλε γερά θεμέλια. Υπήρξαν στιγμές μοναδικές, ανεπανάληπτες, που δεν επιστρέφουν. Ομως το παρελθόν δεν το νοσταλγούμε για να μείνουμε εκεί· το κοιτάμε για να προχωρήσουμε μπροστά.

-Οταν ο Γιώργος Οικονομίδης σας άνοιξε τον δρόμο, νιώσατε ότι αλλάζει η μοίρα σας;

Ηταν ο μοναδικός, αξεπέραστος δάσκαλος. Αναγνώρισε το ταλέντο μου, αλλά αυτό δεν έγινε τυχαία. Είχα ήδη κάνει μικρά, ουσιαστικά βήματα, που προετοίμαζαν τη συνέχεια και δικαιολογούσαν την εμπιστοσύνη του.

-Ποιο πρόσωπο σας δικαίωσε στον χρόνο;

Η στιγμή που ανακάλυψα το 1971 στην Κύπρο, σε περιοδεία με τον Μιχάλη Βιολάρη, τη νεαρή τότε Αννα Βίσση. Η πορεία της στον χρόνο υπήρξε η πιο καθαρή επιβεβαίωση εκείνης της πρώτης διαίσθησης.

«ΔΕΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΕΜΠΟ»

-Ποιος σας έκανε να σωπάσετε από θαυμασμό;

Η θρυλική Σοφία Βέμπο. Οταν ξεκίνησα τη θεατρική μου καριέρα στο ομώνυμο θέατρο το 1966 και βρέθηκα μαζί της επί σκηνής, κατάλαβα τι σημαίνει μέγεθος, ήθος και ευθύνη απέναντι στην τέχνη.

-Τι μάθημα ζωής σας έδωσε η γενιά της Σοφίας Βέμπο;

Ηταν ένα μεγάλο σχολείο. Μάθημα ζωής και τέχνης από θηρία της σκηνής. Οταν γράψω τη βιογραφία μου, εκεί θα ειπωθούν όλα αναλυτικά, όπως τους αξίζει.

-Η μεγάλη επιτυχία σας «Είναι νωρίς για δάκρυα Στέλλα» φοβηθήκατε μήπως σας «καταπιεί»;

Με δικαίωσε ως ερμηνευτή. Ημουν ήδη καθιερωμένος ως ηθοποιός και παρουσιαστής, οπότε δεν υπήρχε τέτοιος φόβος. Ηρθε ως συνέχεια, όχι ως παγίδα.

-Ως γραμματέας του Ταμείου των Ηθοποιών (ΤΑΣΕΗ), πόσο δύσκολο είναι για έναν καλλιτέχνη να ζητήσει βοήθεια;

Είναι πολύ δύσκολο. Γι’ αυτό προσπαθούμε εμείς να πλησιάζουμε τον συνάδελφο πρώτοι, με απόλυτη διακριτικότητα και πλήρη μυστικότητα. Η αξιοπρέπεια προηγείται.

-Με μία λέξη, τι απ’ όλα είστε; Παρουσιαστής, ηθοποιός ή τραγουδιστής;

Διασκεδαστής! Με την έννοια της χαράς, της επικοινωνίας και της συνάντησης με τον άνθρωπο.

«ΕΧΩ ΝΙΩΣΕΙ ΠΙΚΡΑ»

-Εχετε νιώσει αχαριστία από ανθρώπους που βοηθήσατε;

Πάρα πολλές φορές. Υπήρξαν ελάχιστες εξαιρέσεις που αναγνώρισαν πραγματικά τη βοήθεια και τη χάρη που τους πρόσφερα, όπως η Αννα Βίσση.

-Πώς εξηγείτε αυτή την αχαριστία;

Σε πολλές περιπτώσεις η συμπεριφορά σχετίζεται με πολιτικές σκοπιμότητες και έλλειψη σεβασμού προς το καλλιτεχνικό μου μέγεθος. Εχω εισπράξει αρνητική αντιμετώπιση από άτομα που ανήκουν στο «αντίπαλο δέος».

-Πώς σας έχει επηρεάσει συναισθηματικά;

Εχω νιώσει πίκρα. Υπήρξαν πάρα πολλές στιγμές που αισθάνθηκα αδικημένος, αλλά προσπαθώ να μην αφήνω αυτά τα συναισθήματα να με σταματήσουν.

-Πώς αντιμετωπίζετε αυτές τις καταστάσεις;

Παρά την πίκρα και την αδικία, παραμένω αισιόδοξος. Η ζωή είναι έτσι, και αρνούμαι να αφήσω την αχαριστία των άλλων να επηρεάσει την επαγγελματική μου πορεία.

«ΔΕΝ ΜΕ ΑΦΗΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΩ ΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ»

-Υπήρξε και επαγγελματική παραγκώνιση;

Ναι. Για παράδειγμα, ενώ ανέδειξα το Καρναβάλι στο Μοσχάτο για 20 χρόνια με πρωτοποριακές ιδέες, δεν μου έδωσαν την ευκαιρία να παρουσιάσω, μετά τον Αλκη Στέα, το Καρναβάλι της Πάτρας, χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία τη σύνδεσή μου με το Μοσχάτο.

-Τι θα λέγατε σε έναν νέο που θέλει να μπει στην τηλεόραση χωρίς να χάσει την ψυχή του;

Οι καιροί είναι δύσκολοι. Δεν είναι εύκολο να κρατήσεις αξίες χωρίς υποχωρήσεις. Ο νοών νοείτω.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗ

-Οταν σβήνουν τα φώτα, τι μένει;

Οι άνθρωποι. Για να παραμείνεις άνθρωπος και να μη χαθείς στο σκοτάδι της ματαιότητας.

-Συνεχίζετε να ονειρεύεστε καλλιτεχνικά;

Ναι, γιατί η ζωή συνεχίζεται. Και εγώ δεν έχω σκοπό να σταματήσω να ζω. Θα σας αποκαλύψω ότι αυτό τον καιρό κάνω πρόβες με τον Σταμάτη Κραουνάκη, για ένα μεγάλο θεατρικό έργο που θα ανέβει το προσεχές καλοκαίρι και που πιστεύω ότι θα προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση σε όλη την Ελλάδα.

-Πότε θα σταματήσετε;

Δεν προτίθεται να σταματήσω την πορεία μου, παρά μόνο όταν υπάρξει βιολογικό κώλυμα. Θα αποσυρθώ μόνο αν δεν με βοηθούν πια τα πόδια μου, η μνήμη μου ή η υγεία μου γενικότερα.

