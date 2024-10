Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα

Με ανάρτησή του στα αγγλικά, στο X o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα της Τουρκίας και εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στους οικείους των θυμάτων.

Όπως σημείωσε «Καταδικάζω έντονα τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα. Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια είναι στις οικογένειες των θυμάτων».

I strongly condemn today’s terrorist attack in Ankara. Our thoughts and heartfelt condolences go out to the families of the victims.

