Ο Λάκης Γαβαλάς στο Emily in Paris – BINTEO

Η εκπομπή Πάμε Δανάη του Mega, έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου και κατά τη διάρκειά της μεταδόθηκε μία είδηση έκπληξη. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ του Αλέξη Μίχα για την εκπομπή, ο Λάκης Γαβαλάς πρόκειται να συμμετέχει στον 4ο κύκλο της σειράς Emily in Paris του Netflix.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Αλέξης Μίχας στην εκπομπή Πάμε Δανάη, ο Λάκης Γαβαλάς θα κάνει μία guest εμφάνιση στη σειρά Emily in Paris, όπου θα υποδυθεί έναν εκκεντρικό στιλίστα. Όπως ανέφερε, τα γυρίσματα της σειράς με πρωταγωνίστρια τη Lily Collins, στα οποία θα συμμετέχει ο Λάκης Γαβαλάς, δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα εξαιτίας της απεργίας του σωματείου SAG AFTRA των ηθοποιών του Hollywood.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ ο Λάκης Γαβαλάς είχε δεχτεί πρόταση από τον Acun Ilicali για να συμμετέχει στο reality I’ m a Celebrity… Get Me Out of Here, την οποία αρνήθηκε.

Η σειρά Emily in Paris πάντως έχει έντονο άρωμα Ελλάδας. Ενδυματολόγος της σειράς είναι η Patricia Field, η σχεδιάστρια μόδας που έχει καταγωγή από το Πλωμάρι της Λέσβου από την πλευρά της μητέρας της. Επιπλέον τη Sofia Sideris της σειράς, υποδύθηκε η Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός Melia Kreiling, που φέτος θα δεις να πρωταγωνιστεί στη σειρά Οι Πανθέοι του ΣΚΑΪ.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λάκης Γαβαλάς θα δοκιμαστεί στην υποκριτική. Ο σχεδιαστής μόδας και επιχειρηματίας είχε συμμετάσχει στη σειρά Δια ταύτα του Alpha το 2014, ενώ το 2023 αναμένεται να έχει συμμετοχή στο cast της σειράς Στα Σύρματα της ΕΡΤ1.

Παράλληλα, ο Λάκης Γαβαλάς είχε συμμετάσχει στο παρελθόν σε shows της ελληνικής τηλεόρασης όπως το Dancing with the stars, Fab 5 και My Style Rocks.









O Λάκης Γαβαλάς πριν ακόμα ασχοληθεί με τον χώρο της μόδας, είχε εκδηλώσει την καλλιτεχνική φύση του, ασχολούμενος κρυφά από τον πατέρα του με τον χορό. Στη συνέχεια πέρασε στον κόσμο της μόδας, αλλά και της διασημότητας, ενώ η τηλεόραση έγινε για εκείνον ένα πεδίο πλούσιας δράσης.

«Το μόνο μου απωθημένο είναι να μάθω να στρώνω καλά το lip gloss. Αν έχω κάποιο άλλο απωθημένο, είναι να έχω αγαπήσει κάποιο άτομο περισσότερο ώστε να το τρελάνω, γιατί μ’ αρέσει η τρέλα, όταν κάποιος τρελαίνεται με κάποιον γίνεται πιο εύκολα ανιχνεύσιμο», είχε πει ο ίδιος στο OneMan για τα απωθημένα του που δεν έχουν καμία σχέση με επαγγελματικές φιλοδοξίες. Ίσως με τον ίδιο τρόπο, χωρίς καμία φιλοδοξία, αλλά με τη γνωστή «τρέλα» του να αντιμετωπίσει και τον νέο του ρόλο στο Emily in Paris.

Ευχόμαστε μόνο η σκηνή του να μην κοπεί στο μοντάζ όπως συνέβη στην περίπτωση του Σπύρου Μπιμπίλα, που το 2022 είχε κληθεί να υποδυθεί τον Γιάννη Λάτση στο The Crown.

Πηγή: ladylike