Ο λόγος που διακόπηκε η Δίκη για τα Τέμπη, πότε θα συνεχιστεί

Νέα δεδομένα στη Δίκη που αφορά στα εξαφανισμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που συμμετείχε στο δυστύχημα του Τεμπών.

Σούλι Κορινθίας και Αιγές Αχαΐας: Υπό μερικό έλεγχο οι φωτιές

Συγκεκριμένα θα συνεχιστεί στις 19 Μαρτίου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, καθώς διακόπηκε σήμερα (10/3/2026) σύμφωνα με το larissanet.gr λόγω αδιαθεσίας της προέδρου της έδρας. Νωρίτερα εξετάστηκε ο δικαστικός πραγματογνώμονας απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και κατηγορουμένων.

Λόγω και της απρόσμενης διακοπής δεν εξετάστηκε επίσης το θέμα επιλογής ειδικού μάρτυρα για την αξιολόγηση των ψηφιακών δεδομένων που περιέχουν οι συσκευές των πραγματογνωμόνων που κατασχέθηκαν.

Ωστόσο οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλαν αίτημα για να λάβουν αντίγραφα των ψηφιακών δεδομένων.

Η δίκη συνεχίζεται στις 19 Μαρτίου με την εξέταση του πρώτου δικαστικού πραγματογνώμονα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



