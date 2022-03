Ο Μακρόν «αδειάζει» Μπάιντεν για τις δηλώσεις περί «χασάπη» Πούτιν – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, αντιτάχθηκε στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προειδοποιώντας για «κλιμάκωση της κατάστασης».

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο France 3 – σχολιάζοντας τον χαρακτηρισμό «χασάπης» – ο Πρόεδρος της Γαλλίας «δεν θα χρησιμοποιούσε αυτές τις λέξεις».

BREAKING:

Macron is criticizing Biden for calling Putin “a butcher”. The French president says it’s not constructive.

“I would not use that kind of language. If a ceasefire is to be brokered, we must not escalate — neither through words nor actions.” pic.twitter.com/REzBTzJWc5

