Ο Μαρινάκης για Βορίζια: Ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν εξαγγελίες από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή. Μιλώντας στο Mega, ο κ. Μαρινάκης αποκάλυψε επίσης πως σχεδιάζεται η μόνιμη εγκατάσταση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

Βορίζια: «Αυτοί εκείνοι οι χοίροι κάθονται και τα λένε όλα». «Να σταματήσει αυτό το πράγμα εδώ. Παρακαλώ και την άλλη πλευρά»

«Πολύ σύντομα, δηλαδή ενδεχομένως και τις επόμενες δυο τρεις μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό, λόγω και της καταγωγής του, για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στο κομμάτι της οπλοκατοχής, του τρόπου που δίνονται άδειες, των ελέγχων, των περαιτέρω ελέγχων. Και οι ανακοινώσεις αυτές δεν θα είναι λόγια του αέρα. Γιατί είναι ο πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου έχουν γίνει, έχουν συμβεί οι μεγαλύτερες επιτυχίες στο κομμάτι της προστασίας των πολιτών, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι υπάρχει κυβέρνηση που θα πατήσει ένα κουμπί και θα εξαφανίσει την εγκληματικότητα. Όλα αυτά αξιολογούνται συγκριτικά. Να αναμένουμε ανακοινώσεις και πρωτοβουλίες», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Και την οπλοκατοχή και όλα όσα έχουν να κάνουν με περιοχές που πρέπει να έχουν μία ειδική αστυνόμευση, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι στην Κρήτη συλλήβδην είναι εγκληματίες, παραβατικοί ή σε κάποια άλλη περιοχή. Είναι λάθος να στοχοποιούμε συλλήβδην κατοίκους μιας περιοχής. Για όνομα του Θεού. Όμως, τα είπε πάρα πολύ αναλυτικά και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Θα υπάρχει ουσιαστικά μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη και μια σειρά από άλλα, τα οποία θα τα ακούσουμε από τον πρωθυπουργό», πρόσθεσε.

«Και νομίζω ότι εδώ, επειδή άκουσα και όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης -και εκείνος κρητικός- θεωρώ ότι και ο πρωθυπουργός και ο κ. Ανδρουλάκης και άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων πρέπει να συνταχθούμε, να είμαστε στην ίδια σελίδα. Δεν νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας χωρίζει. Να ακούσουμε και αυτά τα οποία θα ειπωθούν και από τα υπόλοιπα κόμματα και να πάρουμε πρωτοβουλίες κοινές γιατί θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε, θα έχουμε τέλος πάντων ένα καλό ικανοποιητικό αποτέλεσμα συγκριτικά με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια; Γιατί είμαστε η κυβέρνηση επί των ημερών της οποίας μπήκε μια τάξη στα γήπεδα μετά από πάρα πολλά χρόνια υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα», ανέφερε επίσης.

«Μπήκε μια τάξη στα πανεπιστήμια για πρώτη φορά ξεκίνησε μια ακαδημαϊκή χρονιά χωρίς κατάληψη και με βάση και τον απολογισμό που έκανε η ΔΑΟΕ μέσα σε ένα χρόνο, έναν χρόνο, είχαμε την εξάρθρωση πάνω από 130 εγκληματικών οργανώσεων, 2.500 ταυτοποιήσεις δραστών, 1.800 συλλήψεις, 600 προφυλακίσεις. Και δεν είναι μόνο το ελληνικό FBI. Είμαστε η κυβέρνηση που έχουν εξαρθρωθεί επί των ημερών της κυκλώματα σε εφορίες, σε φυλακές, κυκλώματα γύρω από παράνομες συνταγογραφήσεις, γύρω από πολεοδομίες από τη δημοτική αστυνομία. Το ξαναλέω, θα συνεχίσουν κάποιοι να είναι παραβατικοί, αλλά ξέρουν πλέον ότι έχει αλλάξει κι ο ποινικός κώδικας και έχει αλλάξει και η φιλοσοφία του κράτους επί των δικών μας ημερών», είπε σχετικά με το θέμα.

Αναφερόμενος στη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Είναι πρέσβης με βαρύ βιογραφικό, έρχεται για να μείνει και να στηρίξει τη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ».

Για το θέμα των ΕΛΤΑ, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τη σχετική απόφαση «αναγκαία για τη διάσωση της υπηρεσίας», τονίζοντας: «Είναι μια ακόμη απόφαση για να σωθούν τα ΕΛΤΑ, για να μην κλείσουν».

Πρόσθεσε ακόμη: «Το 90% των υπηρεσιών εκτελούνται κατ’ οίκον, το 92% των συντάξεων παραδίδονται κατ’ οίκον, άρα το κατ’ οίκον είναι ο δρόμος. Πήραν μια απόφαση λογική. Αλλά δεν μπορείς πρώτα να ανακοινώνεις και μετά να εξηγείς. Θα συνδράμουμε, δεν θα βγάλουμε την ουρά μας απ’ έξω. Η απόφαση είναι σωστή και θα υλοποιηθεί. Αλλά θα εξεταστούν οι ειδικές περιπτώσεις. Θα δούμε πού μπορεί να υπάρξει συνεργασία με ιδιώτες, να διασφαλίσουμε ότι θα πηγαίνει ο ταχυδρόμος σε κάθε σπίτι. Αυτή η υπηρεσία θα ενισχυθεί. Θα υπάρχουν σημεία που θα αντικαταστήσουν τα καταστήματα. Αλλά να είναι σαφές ότι δεν υπάρχει υπαναχώρηση».

Τέλος, αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική και ειδικότερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Μαρινάκης επέκρινε όσους, όπως είπε, επιδίδονται σε «τζάμπα πατριωτισμούς», καλώντας σε νηφαλιότητα και υπευθυνότητα στη δημόσια συζήτηση.

