Ο Μαρουσάκης δείχνει νέα ανατροπή στον καιρό – Πόσο θα κρατήσει το χειμωνιάτικο σκηνικό

Με έντονα χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά θα συνεχιστεί ο καιρός και τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο οποίος εκτιμά ότι το ψυχρό μοτίβο θα επιμείνει για αρκετό ακόμη διάστημα, πριν αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί προς τις αρχές Απριλίου.

Όπως σημειώνει ο Μαρουσάκης, οι αέριες μάζες εξακολουθούν να κινούνται από βορρά προς νότο, διατηρώντας τις θερμοκρασίες σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και δίνοντας στην ατμόσφαιρα περισσότερο χειμωνιάτικη παρά ανοιξιάτικη εικόνα.

Για το Σάββατο, ο ίδιος εξηγεί ότι θα κυριαρχήσει ο λεγόμενος «καιρός του βοριά», με ενισχυμένους βόρειους ανέμους κυρίως στο Αιγαίο. Καθώς οι ψυχρές αέριες μάζες περνούν πάνω από τη θάλασσα, φορτίζονται με υγρασία και δίνουν τοπικές βροχές, κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, την Αττικοβοιωτία, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η ΕΜΥ καταγράφει επίσης βόρειους ανέμους που στα ανατολικά πελάγη φτάνουν τοπικά έως και τα 7 μποφόρ.

Ο Μαρουσάκης δεν αποκλείει ακόμη και λίγα χιόνια στα ορεινά, κυρίως στα βουνά της Εύβοιας, στα υψηλότερα σημεία της Πάρνηθας και στα ορεινά της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα, το σκηνικό αναμένεται ηπιότερο, με εναλλαγές νεφώσεων και ηλιοφάνειας.

Παρόμοια αναμένεται να είναι η εικόνα και την Κυριακή. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, από την οροσειρά της Πίνδου και ανατολικότερα, αλλά και από το ύψος των Σποράδων και προς τα νότια, οι νεφώσεις θα συνοδεύονται από ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στα ψηλά βουνά θα σημειωθούν λίγα χιόνια. Καλύτερες συνθήκες προβλέπονται για τη δυτική και βόρεια χώρα, χωρίς όμως να απομακρύνεται η αίσθηση του κρύου.

Το πιο σημαντικό στοιχείο της πρόγνωσης είναι ότι, όπως αναφέρει ο Μαρουσάκης, η νέα εβδομάδα δεν θα ξεκινήσει με ουσιαστική βελτίωση. Αντίθετα, από την Τρίτη φαίνεται να οργανώνεται νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα φέρει περισσότερες βροχές και θα επηρεάσει και την Τετάρτη 25 Μαρτίου, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Η συνολική τάση, σύμφωνα με την εκτίμησή του, δείχνει ότι ο καιρός θα θυμίζει χειμώνα για ακόμη πέντε έως επτά ημέρες, πριν περάσουμε σταδιακά σε πιο ήπιες ανοιξιάτικες συνθήκες στις αρχές του Απριλίου.

