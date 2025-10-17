Ο «Μασασούρας» άλλαξε χέρια και πέρασε σε δίδυμο γνωστών πατρινών!

Μια σπουδαία κίνηση στον χώρο της εστίασης που θα αλλάξει τα δεδομένα έγινε πριν από λίγες μέρες και αποκαλύπτει το pelop.gr.

Το δίδυμο των γνωστών επιχειρηματιών της Πάτρας Αλεξης Παπαγιαννόπουλος και Δημήτρης Φούφουλας ήρθαν σε συμφωνία και απέκτησαν τον χώρο που στεγαζόταν επί σειρά ετών η ψησταριά «Μασασούρας», στον κόμβο του πρώην ΤΕΙ.

Ήδη, οι εργασίες ανακαίνισης έχουν ξεκινήσει και ο στόχος τους είναι το νέο κατάστημα εστίασης να είναι έτοιμο μέχρι τέλη Νοεμβρίου.

Φυσικά, το κατάστημα δεν θα αλλάξει την πεπατημένη, θα είναι ψησταριά με ειδίκευση στις σούβλες και η ονομασία του θα είναι «Το Κουκούλι».

Το δίδυμο Παπαγιανόπουλος-Φούφουλας έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στον χώρο της εστίασης και η παρουσία τους αποτελεί εγγύηση επιτυχίας για την λειτουργία του καταστήματος.

