Ο Μασκ έτοιμος να σπάσει ρεκόρ, η περιουσία του θα ξεπεράσει το ένα τρισεκατομμύριο!

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, βρίσκεται στα μισά του δρόμου για να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes.

Ο 54χρονος διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πέτυχε καθαρή περιουσία 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για λίγο, καθώς οι μετοχές της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων του ανακάμπτουν από τους κραδασμούς της θητείας του στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η καθαρή περιουσία του Μασκ ανέβηκε στα 500,1 δισεκατομμύρια δολάρια την Τετάρτη, προτού υποχωρήσει στα 499,1 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριoύχων τοy Forbes.

Δεύτερος πίσω από τον Μασκ στη λίστα του Forbes κατατάσσεται ο διευθύνων σύμβουλος της Oracle, Λάρι Έλισον, με καθαρή περιουσία 350,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ακολουθεί ο CEO της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, με καθαρή περιουσία 245,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη λίστα του Forbes.

Ο Έλισον ξεπέρασε για λίγο τον Μασκ τον περασμένο μήνα, αφού οι μετοχές της Oracle εκτινάχθηκαν κατά περισσότερο από 40% ωθούμενες από τις ευοίωνες προοπτικές της εταιρείας για τις συμφωνίες της στον τομέα της υποδομής cloud και της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Ο τεράστιος πλούτος του Μασκ συνδέεται στενά με το μερίδιό του -άνω του 12% – στην Tesla, η οποία έχει δει τις μετοχές της να διαγράφουν το τελευταίο διάστημα απότομη ανοδική τροχιά.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



