Ο Μασκ τρολάρει την κυβέρνηση Τραμπ για τον Έπσταϊν: «Κλόουν» και «μηδέν συλλήψεις» στο X

Με μια σειρά από αιχμηρές και ειρωνικές αναρτήσεις στην πλατφόρμα X, ο Έλον Μασκ στράφηκε ανοιχτά εναντίον της κυβέρνησης Τραμπ, με αφορμή το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Axios. Σύμφωνα με αυτό, το υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει «λίστα Έπσταϊν» και ότι ο χρηματιστής έβαλε τέλος στη ζωή του μόνος του.

Ο Μασκ, που τον τελευταίο καιρό βρίσκεται σε δημόσια ρήξη με τον Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε εικόνα που χλευάζει τη μεταστροφή της κυβέρνησης σε σχέση με τις παλαιότερες τοποθετήσεις της για την υπόθεση, συνοδευόμενη από emoji οργής. Στο ίδιο μήνυμα, τα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ χαρακτηρίζονται «κλόουν», υπονοώντας εμπαιγμό απέναντι στην κοινή γνώμη και συγκάλυψη ευθυνών.

Σε επόμενη ανάρτησή του, ο επικεφαλής της X (πρώην Twitter) ανήρτησε ένα «μηδενικό» μετρητή συλλήψεων, σε μια ευθεία καταγγελία για τη στασιμότητα στην απόδοση ευθυνών γύρω από το πολύκροτο σκάνδαλο που εξακολουθεί να προκαλεί τριγμούς στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

What’s the time? Oh look, it’s no-one-has-been-arrested-o’clock again … pic.twitter.com/CO9xJz68Tf

— Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2025