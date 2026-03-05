Ο Mikeius φέρνει την παράσταση «Incorrect» στην Πάτρα

Στην Πάτρα έρχεται ο Mikeius με τη νέα του stand up comedy παράσταση με τίτλο «Incorrect», την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, στο Θέατρο Πάνθεον (Δημ. Γούναρη 34). Η παράσταση θα ξεκινήσει στις 21:30.

Τα εισιτήρια προπωλούνται προς 13 ευρώ μέσω της πλατφόρμας More.com και του δικτύου καταστημάτων Public, ενώ θα διατίθενται και στο ταμείο του θεάτρου την ημέρα της παράστασης.

Ο Mikeius, γνωστός για την έντονη παρουσία του στη διαδικτυακή κοινότητα και ιδιαίτερα στο YouTube μέσα από τα «ΜΠΡΑΦ», έχει αποκτήσει ένα ιδιαίτερα πιστό κοινό. Ταυτόχρονα, είναι από τους δημιουργούς που συχνά προκαλούν αντιδράσεις, καθώς το ύφος και οι απόψεις του δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο.

Η προηγούμενη παράστασή του, με τίτλο «#CancelMikeius», γνώρισε μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας χιλιάδες θεατές σε Ελλάδα και Κύπρο. Η περιοδεία εκείνη αποτέλεσε αφορμή για έντονες συζητήσεις, επιβεβαιώνοντας πως το αιχμηρό χιούμορ του συχνά φέρνει στο προσκήνιο αλήθειες που δεν λέγονται εύκολα.

Με τη νέα παράσταση «Incorrect», ο δημιουργός που συχνά αυτοπροσδιορίζεται ως «master του politically incorrect», παρουσιάζει νέα κείμενα, σκέψεις και ιστορίες, σχολιάζοντας με τον δικό του τρόπο έναν κόσμο που –όπως λέει– έρχεται ολοένα και περισσότερο αντιμέτωπος με τα όρια της πολιτικής ορθότητας.

Χρησιμοποιώντας κοφτερό λόγο αλλά και οπτικοακουστικά μέσα στη σκηνική του παρουσία, ο Mikeius επιχειρεί να φωτίσει θέματα και έννοιες που συχνά αντιμετωπίζονται με επιφυλακτικότητα ή φόβο δημόσιας έκθεσης.

Στην παράσταση τίποτα δεν μένει ασχολίαστο. Με το χαρακτηριστικό του ύφος, ο Mikeius καλεί το κοινό να γελάσει αλλά και να επανεξετάσει τι σημαίνει τελικά «incorrect».

