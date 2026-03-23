Ο Μητροπολίτης Πατρών για την βία των παιδιών: «Φταίμε όλοι μας…» – Κάλεσμα σε κοινό μέτωπο

Μία διαφορετική προσέγγιση στο μείζον κοινωνικό πρόβλημα που αφορά στην πρωτόγνωρη βία που εκδηλώνουν τα παιδιά εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, επιφύλαξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος κατά την ομιλία του στην Ακολουθία των Χαιρετισμών.

Εστίασε στην πηγή του προβλήματος φωτίζοντας τις ευθύνες που βαρύνουν όλους μας, απευθύνοντας πρόσκληση ενότητας και κοινής προσπάθειας ώστε να σώσουμε το πολυτιμότερο κομμάτι της κοινωνίας μας, τα παιδιά. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Σεβασμιώτατος «είμεθα υπεύθυνοι ένεκα της αδιαφορίας μας, η οποία και εν τέλει θα είναι η καταδίκη μας».

Απαντώντας στο ερώτημα, «ποιος άραγε φταίει και ποιος ευθύνεται για όλο αυτό το τραγικό φαινόμενο;» απάντησε:

«…Φταίμε όλοι μας, γιατί τόσα χρόνια ανεχτήκαμε μοιρολατρικά το ξέφτισμα των παραδοσιακών και ηθικών αξιών. Ανεχτήκαμε την ύβριν των Ιερών και Οσίων. Υιοθετήσαμε ένα τρόπο ζωής, αταίριαστο στην ψυχοσύνθεσή μας. Παρακολουθήσαμε με απάθεια τον πόλεμο εναντίον της Ορθοδόξου πίστεώς μας, αδιαφορώντας για τα φρικτά αποτελέσματα αυτής της αρνήσεως».

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη μη διαμαρτυρία μας «στα παιδαγωγικά συστήματα, τα οποία κατά καιρούς εφαρμόστηκαν και οδήγησαν στην καταστροφή της ελληνικής γλώσσης, στην παραχάραξη της Ιστορίας, στην απαξίωση του μαθήματος των Θρησκευτικών, στην δημιουργία ολόκληρων γενεών αγραμμάτων, που χαρακτηρίζονται για τη λεξιπενία και την αδυναμία χειρισμού του Ελληνος λόγου. Φτάνουμε στο σημείο, μειοψηφία ανθρώπων, να εγείρουν θέματα καταργήσεως των Ιερών Συμβόλων, των Εικόνων, του Σταυρού από την Σημαία και τόσα άλλα. Σημειωτέον ότι η στάσις του υπουργείου Παιδείας, επ’ αυτού του θέματος, ήτο άκρως ικανοποιητική».

Ο Σεβασμιώτατος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην κατάρρευση των θεμελίων του κοινωνικού οικοδομήματος που είναι η οικογένεια. Οπως χαρακτηριστικά είπε: «Η οικογένεια έχει υποστεί μέγιστον τραυματισμό και ήδη διαλύεται με ανεπανόρθωτες συνέπειες για τα παιδιά. Τα θύματα, δυστυχώς, όλης αυτής της καταστάσεως είναι τα παιδιά».

Χωρίς να περιοριστεί στις διαπιστώσεις, ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε κάλεσμα για κοινό μέτωπο. «Ελάτε όλοι να ενώσομε τις δυνάμεις μας, η Εκκλησία, η Πολιτεία, οι Φορείς, οι Δάσκαλοι, οι Γονείς. Ελάτε να κάνομε βήματα ολοταχώς προς τα πίσω, όχι με την έννοια της οπισθοδρομήσεως, αλλά με την έννοια της ασφάλειας και του επαναπροσδιορισμού της ζωής μας».

