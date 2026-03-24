Ο Μητσοτάκης έρχεται στο Μεσολόγγι;

Το Μεσολόγγι φέρουν οι πληροφορίες να επισκέπτεται το ερχόμενο σαββατοκύριακο ο πρωθυπουργός, προκειμένου να παραστεί στον λαμπρό εορτασμό των 200 χρόνων από την ηρωική Εξοδο.

Βέβαια, αυτό θα συμβεί εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί έως τότε από το μέτωπο του πολέμου. Πλέον, η ρευστότητα της κατάστασης δεν αφήνει και πολλά περιθώρια προγραμματισμών, όπως συμβαίνει σε ήρεμες περιόδους.

Σε κάθε περίπτωση, η επιθυμία του πρωθυπουργού είναι να βρεθεί στο Μεσολόγγι, το οποίο εκπέμπει επίκαιρα και διαχρονικά μηνύματα.

