Ο Κ. Μητσοτάκης έρχεται στο Μεσολόγγι ;

Ανεξάρτητα αν θα έρθει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, θα υπάρχει ισχυρή εκπροσώπηση στους εορτασμούς

24 Μαρ. 2026 12:38
Pelop News

Το Σαββατοκύριακο 28-29 Μαρτίου, συνεχίζονται  οι εορταστικές εκδηλώσεις στο Μεσολόγγι για την επέτειο των 200 ετών από την ηρωική Έξοδο.

Στις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί αναμένεται εκτός από τις αρχες  της πόλης, θα βρίσκονται εκπρόσωποι της Περιφέρειας, αλλά και της κυβέρνησης.

Μάλιστα, έγκυρη πηγή έλεγε στην «Π» ότι υπάρχει σενάριο να επισκεφθεί την Ιερή Πόλη ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο ή την Κυριακή για να παραβρεθεί στις εκδηλώσεις.

Βεβαίως, αυτό θα εξαρτηθεί από το πρόγραμμά του και τις εξελίξεις  των επόμενων ημερών σε γεωπολιτικό επίπεδο λόγω του πολέμου, ωστόσο είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ