Ο Κ. Μητσοτάκης έρχεται στο Μεσολόγγι ;

Το Σαββατοκύριακο 28-29 Μαρτίου, συνεχίζονται οι εορταστικές εκδηλώσεις στο Μεσολόγγι για την επέτειο των 200 ετών από την ηρωική Έξοδο.

Στις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί αναμένεται εκτός από τις αρχες της πόλης, θα βρίσκονται εκπρόσωποι της Περιφέρειας, αλλά και της κυβέρνησης.

Μάλιστα, έγκυρη πηγή έλεγε στην «Π» ότι υπάρχει σενάριο να επισκεφθεί την Ιερή Πόλη ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο ή την Κυριακή για να παραβρεθεί στις εκδηλώσεις.

Βεβαίως, αυτό θα εξαρτηθεί από το πρόγραμμά του και τις εξελίξεις των επόμενων ημερών σε γεωπολιτικό επίπεδο λόγω του πολέμου, ωστόσο είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο.

