Ο Μητσοτάκης φέρνει στη Βουλή συζήτηση πολιτικών αρχηγών για εξωτερική πολιτική και Γάζα

Τη διεξαγωγή συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή, με αντικείμενο όλα τα κρίσιμα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, πρότεινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι διεθνείς εξελίξεις και η κατάσταση στη Γάζα.

Η ειδική συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια έως τις 15 Οκτωβρίου, με την ακριβή ημερομηνία να οριστικοποιείται μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης επικοινώνησε ήδη με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας την οργάνωση της διαδικασίας, ώστε να υπάρξει θεσμική και πλήρης ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας.

Υπενθυμίζεται ότι αίτημα για συζήτηση είχε καταθέσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζητούσε να γίνει ειδική αναφορά στη Γάζα. Ο πρωθυπουργός πρότεινε τη διεύρυνση της ατζέντας ώστε να τεθούν όλα τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στο τραπέζι.

