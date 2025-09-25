Ο Μητσοτάκης φέρνει στη Βουλή συζήτηση πολιτικών αρχηγών για εξωτερική πολιτική και Γάζα

Πρωτοβουλία για πλήρη κοινοβουλευτική ενημέρωση ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας ειδική συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για όλα τα ανοιχτά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο Μητσοτάκης φέρνει στη Βουλή συζήτηση πολιτικών αρχηγών για εξωτερική πολιτική και Γάζα
25 Σεπ. 2025 13:47
Pelop News

Τη διεξαγωγή συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή, με αντικείμενο όλα τα κρίσιμα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, πρότεινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι διεθνείς εξελίξεις και η κατάσταση στη Γάζα.

Η ειδική συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια έως τις 15 Οκτωβρίου, με την ακριβή ημερομηνία να οριστικοποιείται μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης επικοινώνησε ήδη με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας την οργάνωση της διαδικασίας, ώστε να υπάρξει θεσμική και πλήρης ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας.

Υπενθυμίζεται ότι αίτημα για συζήτηση είχε καταθέσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζητούσε να γίνει ειδική αναφορά στη Γάζα. Ο πρωθυπουργός πρότεινε τη διεύρυνση της ατζέντας ώστε να τεθούν όλα τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στο τραπέζι.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:08 Πάτρα: Δεν ανάβουν τα φώτα στις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως
17:06 Σημαντική προσθήκη για την ΕΑΠ με τη Λυκούδη
17:00 Επιστρέφουν οι 120 δόσεις; – Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ – Ανάσα για μικρομεσαίους και επαγγελματίες
16:54 Επικίνδυνες απομιμήσεις Labubu πλημμυρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο
16:46 Ο απολογισμός του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας για τη συμμετοχή στη ΔΕΘ
16:38 Συνάντηση Μαστοράκου-Γεωργιάδη: Ποια θέματα έθεσε η Αντιπεριφερειάρχης στον Υπουργό Υγείας
16:30 Χρήστος Μπούρας στο «Εύρηκα»: Ανταγωνισμός μας είναι τα όνειρα των φοιτητών μας
16:22 Η Τουρκία άνοιξε μέτωπο με το Fox News – Η μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν και η συνάντηση με τον Τραμπ
16:14 Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
16:06 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» – Νεκρός 11χρονος μαθητής σε τροχαίο στο Λαδοχώρι
16:04 Ρούλα Πισπιρίγκου: Το διαφημιστικό τρικ του Κοκκινόπουλου για τη σειρά και ο Αλέξης Κούγιας
15:56 Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία
15:48 Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε
15:46 Πάτρα: 28χρονος πιάστηκε στο λιμάνι με MDMA, κάνναβη, κεταμίνη, LSD, ecstasy και παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:46 Πίτσα, σάτιρα και social media: Ποιος βάζει τα όρια στο χιούμορ;
15:40 Πανεπιστήμιο Πατρών, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ενώνουν δυνάμεις για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
15:32 Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» – Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος
15:24 Ουκρανία: Ποια εδάφη κατέχει η Ρωσία – Μπορεί να τα ανακτήσει το Κίεβο; ΧΑΡΤΕΣ
15:16 Γρεβενά: 52χρονος τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών!
15:08 Στην Πάτρα τη Δευτέρα ο Δημήτρης Κουτσούμπας – Εκδήλωση του ΚΚΕ με θέμα τις πυρκαγιές και την πολιτική προστασία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ